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Бензина и солярки на 4,6 млн рублей покупает ЦМУ для уборки улиц Бердска

18:21 06.12.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В общей сложности муниципальному предприятию требуется 85 тыс. литров моторного топлива на первые 4 месяца 2020 года для тракторов, снегоуборщиков и КамАЗов.

Бензина и солярки на 4,6 млн рублей покупает ЦМУ для уборки улиц Бердска
ЦМУ убирает снег с улиц Бердска

Бердский Центр муниципальных услуг объявил аукцион на поиск продавца моторного топлива. Предприятию, которое занимается в Бердске уборкой улиц, содержанием дорог и городского кладбища требуется 65 тыс. литров солярки и 20 тыс. литров бензина. Это количества, по расчетам ЦМУ, должно хватить на 4 месяца — с 1 января по 30 апреля 2020 года. Городской бюджет готов заплатить за этот объем топлива для муниципального предприятия 4,6 млн рублей.

Безусловно автомобильное топливо должно быть хорошего качества. А заправки, где транспорт ЦМУ может его получать, должны находиться на территории Бердска. Но есть исключения.

«Поставка товара осуществляется путем заправки по топливным картам автотранспорта заказчика через сеть автозаправочных станций поставщика, расположенных в пределах границ города Бердска, за исключением АЗС, расположенных на федеральной трассе Р 256», — сказано в аукционной документации.

Предполагается, что ЦМУ купит «топливо дизельное зимнее экологического класса не ниже К5» по цене 56 рублей за литр на сумму 3 млн 677 тыс. рублей. А бензина марки АИ-92 «экологического класса не ниже К5» не выше чем за 44,9 рубля за литр. За бензин Центр муниципальных услуг готов заплатить 890 тыс. рублей.

Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 12 декабря. Аукцион назначен на 16 декабря.

Как известно, в автопарке ЦМУ преобладают трактора и бульдозеры, КамАЗы и снегоуборочные машины. Именно поэтому солярки нужно гораздо больше.

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