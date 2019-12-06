Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Спасибо!

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Подзорова Ксения:

8-913-938-17-43

Добрый день! Утерян телефон HONOR 10i синего цвета. Телефон заблокирован и разыскивается. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Спасибо!