В рубрику «Сообщи свои новости» написала Подзорова Ксения:
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Добрый день! Утерян телефон HONOR 10i синего цвета. Телефон заблокирован и разыскивается. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Спасибо!
Утерян телефон HONOR 10i синего цвета. Телефон заблокирован и разыскивается
22:02 06.12.2019
Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Спасибо!
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Подзорова Ксения:
Спасибо за ваш голос
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