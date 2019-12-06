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Утерян телефон HONOR 10i синего цвета. Телефон заблокирован и разыскивается

22:02 06.12.2019
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Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Спасибо!

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Подзорова Ксения:
8-913-938-17-43
Добрый день! Утерян телефон HONOR 10i синего цвета. Телефон заблокирован и разыскивается. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Спасибо!

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