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Общество / Стиль жизни

Крыса спасла от смерти семью из 4 человек

23:35 06.12.2019 Фото: pxhere.com
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Семилетний мальчик очень долго выпрашивал ручную крысу, которую ему приобрели 4 декабря. Именно она и спасла жизнь всей семье. 

Крыса спасла от смерти семью из 4 человек
Крыса может спасти в критической ситуации

Домашний питомец первым почувствовал угарный газ и попросился на свежий воздух.

Для семьи из четырех человек, проживающих в Ростове-на-Дону спасением жизни стало приобретение декоративной крысы. Новый член семьи, едва его выпустили из клетки, принялся метаться по квартире, а затем настойчиво проситься выпустить его на лоджию.

«Взрослые позже рассказали, что к этому времени уже чувствовали недомогание. И то, что они открыли лоджию по «требованию» питомца, могло спасти им жизнь», — рассказал собеседник.

Помощь медиков семье все же потребовалась. Недомогание усилилось, ростовчане вызвали скорую. Врачи увидели признаки отравления окисью углерода и срочно вызвали на место аварийную службу, которая перекрыла подачу газа в дом.

Взрослые от госпитализации отказались, а вот мальчика медики забрали в больницу. Ребенку уже стало лучше, 6 декабря ему разрешили вернуться домой.

Как выяснилось позже, житель пятиэтажки на Ленина, 89 решил своими силами смонтировать газовое оборудование. В итоге неправильного монтажа, газ начал травить соседей.

В квартире, которая заполнилась угарным газом из-за нарушений при монтаже, живут четыре человека — семейная пара с рёбенком и его бабушка.

Как раз семилетний мальчик и выпрашивал долго ручную крысу, которую ему приобрели 4 декабря. Именно она и спасла жизнь семье.

Источник: МедикФорум

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