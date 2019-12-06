Крыса спасла от смерти семью из 4 человек

Домашний питомец первым почувствовал угарный газ и попросился на свежий воздух.
Для семьи из четырех человек, проживающих в Ростове-на-Дону спасением жизни стало приобретение декоративной крысы. Новый член семьи, едва его выпустили из клетки, принялся метаться по квартире, а затем настойчиво проситься выпустить его на лоджию.
«Взрослые позже рассказали, что к этому времени уже чувствовали недомогание. И то, что они открыли лоджию по «требованию» питомца, могло спасти им жизнь», — рассказал собеседник.
Помощь медиков семье все же потребовалась. Недомогание усилилось, ростовчане вызвали скорую. Врачи увидели признаки отравления окисью углерода и срочно вызвали на место аварийную службу, которая перекрыла подачу газа в дом.
Взрослые от госпитализации отказались, а вот мальчика медики забрали в больницу. Ребенку уже стало лучше, 6 декабря ему разрешили вернуться домой.
Как выяснилось позже, житель пятиэтажки на Ленина, 89 решил своими силами смонтировать газовое оборудование. В итоге неправильного монтажа, газ начал травить соседей.
В квартире, которая заполнилась угарным газом из-за нарушений при монтаже, живут четыре человека — семейная пара с рёбенком и его бабушка.
Как раз семилетний мальчик и выпрашивал долго ручную крысу, которую ему приобрели 4 декабря. Именно она и спасла жизнь семье.
Источник: МедикФорум