Камни в почках: новая комбинация лекарств удалит камни из мочеточника естественным путем

Количество жертв мочекаменной болезни с каждым годом растёт, что связано с неправильным питанием и малоподвижным образом жизни

Эти лекарства позволяют организму расслабиться, из-за чего камни просто выходят из мочеточника естественным образом. Над методикой работают ученые из Массачусетского института технологий.

Американские исследователи разработали новую комбинацию лекарств, которая поможет покончить с тяжелейшими симптомами мочекаменной болезни. Камни в почках рождают почечные колики, которые многие эксперты и простые люди считают одним из самых тяжелых для человека разновидностей болевых ощущений. И вот теперь установлено, что комбинация двух лекарств расслабляет организм настолько, что эти камни самостоятельно выходят из мочеточника и вместе с мочой покидают организм. Исследователи из Массачусетского института технологий нашли сочетание лекарств, расслабляющих мочеиспускательный канал, соединяющий почки с мочевым пузырем. Это дает камням больше пространства для прохода.

Данная технология оказалась весьма эффективной на животных моделях, и если ее эффективность будет подтверждена среди людей, то человечество получит новый вид лечение камней в почках впервые за 40 лет. Отметим, что количество жертв мочекаменной болезни с каждым годом растёт, что связано с неправильным питанием и малоподвижным образом жизни. Между тем методики лечения мочекаменной болезни с 1980-х годов практически не изменились.

Авторы исследования оценили эффект 18 лекарств, применяющихся для борьбы с гипертонией, глаукомой и другими воспалительными расстройствами, проведя их инъекции почти в один миллиард человеческих клеток мочеточников в пробирках. Проанализировал этот эффект, ученые оценили степень расслабленности данных клеток. Эксперимент позволил выявить два препарата — нифедипин (блокатор кальциевых каналов для лечения гипертонии) и ингибитор Rho-киназы, с помощью которого лечат глаукому. Сочетание этих препаратов проверили вначале на мочеточниках, удаленных из свиней, а потом и на живых свиньях. Результаты были весьма успешны. Если эти препараты вводились через катетер, то у свиней практически не наблюдалось никаких сокращений мочеточника. Более того, данных лекарств не обнаруживалось у них в кровотоке, а значит, их удалось локализовать в мочеиспускательном канале, что намного снижает риск побочных эффектов.

Источник: МедикФорум