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Опасные сорта рыб: пангасиус, сом, кафельник, почему от них лучше отказаться?

23:42 06.12.2019 Фото: pxhere.com
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Обычно рыбу называют самым полезным продуктом в меню приверженцев здорового питания. И это в основном верно. За исключением некоторых сортов рыбы, от которых лучше отказаться, если не хотите навредить своему здоровью.

Опасные сорта рыб: пангасиус, сом, кафельник, почему от них лучше отказаться?
Вместе с мусором пангасиус получает внушительную порцию полифосфатов и нитрофуразона, опаснейших канцерогенов

Специалисты советуют немедленно исключить этот продукт из своего меню.

Обычно рыбу называют самым полезным продуктом в меню приверженцев здорового питания. И это в основном верно. За исключением некоторых сортов рыбы, от которых лучше отказаться, если не хотите навредить своему здоровью.

Самой опасной считается пангасиус. Эта рыба поступает к нам из Вьетнама, где ее ловят в очень грязной реке Меконг. Вместе с мусором пангасиус получает внушительную порцию полифосфатов и нитрофуразона, опаснейших канцерогенов. Также рыба часто содержит кишечную палочку. Если вы фанат этой рыбы, то стоит ограничиться одним приемом в месяц и предварительно хорошо проварить.

На втором месте кафельник. Эта рыба содержит предельное количество ртути. Кафельник нельзя есть детям и беременным, мужчинам — не более 100 г в месяц и только из средней Атлантики.

И, наконец, сом. Для быстрого набора веса производители, особенно азиатские, активно подкармливают рыбу гормонами и антибиотиками.

Рыба под названием Сарпа Сальпа при употреблении в пищу дает эффект, сродни приему ЛСД.

Источник: МедикФорум

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