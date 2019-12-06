Носить бороду и усы зимой очень опасно

Бороды и усы сейчас в моде, их охотно отращивают даже молодые мужчины. Но главный специалист московского департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников заявил, что растительность лучше сбрить из-за рисков для здоровья, которые с ней связаны.

Если и носить зимой бороду и усы, то только с условием тщательного ухода за ними

Столичный врач Андрей Тяжельников заявил, что хотя усы и борода зимой могут согревать, вреда от них все же больше, чем пользы.

Бороды и усы сейчас в моде, их охотно отращивают даже молодые мужчины. Но главный специалист московского департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников заявил, что если и носить зимой бороду и усы, то только с условием тщательного ухода за ними. Если такой возможности нет, растительной лучше сбрить из-за тех рисков для здоровья, которые с ней связаны.

По словам врача, волосы подобно фильтру могут многое впитывать и задерживать в себе. В том числе в густой растительности могут аккумулироваться бактерии, влага и тепло – идеальный «букет»в для развития инфекций.

«На лице с бородой можно заполучить опасный «инкубатор» для вредоносных бактерий в зимнее время, когда начинается сезон массовых простуд и циркулирования вируса гриппа, и люди вокруг чихают и кашляют. Оседающие в бороде или усах вирусы могут передаваться при объятиях, поцелуях и других соприкосновениях», — сказал врач.

Тяжельников добавил, что борода и усы способны навредить даже человеку, который уже переболел и выздоровел. Из-за того, что в растительности на лице оседают остатки мокроты, даже переболевшие мужчины через какое-то время рискуют вновь заразиться или заразить окружающих.

Источник: МедикФорум