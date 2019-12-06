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Сиди дома: после ливня в Бердск идет похолодание. На дорогах гололед

23:49 06.12.2019 Фото: www.pexels.com
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Сиди дома: после ливня в Бердск идет похолодание. На дорогах гололед
Пешеходам следует быть внимательными при переходе проезжей части, быть осторожными на тротуарах

Госавтоинспекция Новосибирской области призывает быть осторожными: на дорогах – гололедица!
В ближайшие сутки ожидаются осадки в виде мокрого снега и дальнейшее похолодание, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

Сотрудники Госавтоинспекции Новосибирской области рекомендуют водителям в условиях непогоды снижать скорость движения, не совершать лишних перестроений и обгонов, не допускать запотевания лобового стекла. Пассажиры тоже следить за дорогой и предупреждать водителя о возможной опасности. Пешеходам следует быть внимательными при переходе проезжей части, быть осторожными на тротуарах.

В условиях недостаточной видимости и гололедицы не следует близко приближаться к движущимся впереди транспортным средствам и ориентироваться на них при выборе траектории движения.
Необходимо проявлять осторожность и не совершать не обдуманных маневров.

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