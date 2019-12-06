Сиди дома: после ливня в Бердск идет похолодание. На дорогах гололед

Пешеходам следует быть внимательными при переходе проезжей части, быть осторожными на тротуарах

Госавтоинспекция Новосибирской области призывает быть осторожными: на дорогах – гололедица!

В ближайшие сутки ожидаются осадки в виде мокрого снега и дальнейшее похолодание, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

Сотрудники Госавтоинспекции Новосибирской области рекомендуют водителям в условиях непогоды снижать скорость движения, не совершать лишних перестроений и обгонов, не допускать запотевания лобового стекла. Пассажиры тоже следить за дорогой и предупреждать водителя о возможной опасности. Пешеходам следует быть внимательными при переходе проезжей части, быть осторожными на тротуарах.



В условиях недостаточной видимости и гололедицы не следует близко приближаться к движущимся впереди транспортным средствам и ориентироваться на них при выборе траектории движения.Необходимо проявлять осторожность и не совершать не обдуманных маневров.