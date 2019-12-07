Подарить набережную с выручки от высоток обещал бизнесмен Илющенко Бердску

Неоднозначное мнение вызвала новость о письме в генпрокуратору на бизнесмена Илющенко, без продления договора арендующего земельные участки в районе Бердского залива у жителей Бердска. Хотя мало кто говорит, что это хорошо, что отдали в аренду бизнесу берег — хоть какой-то порядок, больше ругают власть — все раздали, к берегам не подойти. И совсем немногие знают, как получилось так, что хороший кусок прибрежной земли получил в аренду предприниматель Александр Илющенко. Депутат бердского горсовета депутатов Елена Белова очень хорошо помнит начало этой истории и, конечно, ее продолжение.
— Не думаю, что у мэра Александра Терепы был какой-либо злой умысел, когда Илющенко предоставили земельный участок. Этот участок был большим и единым — не только в районе берега, но и там, где построены многоэтажные дома. Илющенко выступал перед депутатами и все рассказывал. В первую очередь, он должен был построить набережную. И передать ее городу. Но он уверял депутатов, что финансов для того, чтобы построить набережную, у него нет. Поэтому просил, в первую очередь, возвести многоэтажные дома, часть прибыли с которых он пустит на обустройство набережной. Скорее всего, именно из-за обещанного меценатства цена на аренду земельного участка была занижена. Возможно, и договор аренды продлевали, что ждали, когда же в городе будет набережная, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Елена Белова.
Елена Викторовна предполагает, что в архивах горадминистрации сохранились сведения о первоначальных планах Илющенко, собственно, за счет которых он и стал арендатором. Обещания построить набережную для города были. Прошло 15 лет. Набережной нет.
Напомним, на комитете по промышленности и предпринимательству бердского горсовета рассматривали письмо от имени депутатов в генеральную прокуратуру на бизнесмена Илющенко, незаконно арендующего территорию берега Бердского залива. Таково мнение народных избранников. Аренда земли истекла в январе 2019 года, новый договор Александр Илющенко с бердской мэрией не заключал.
— Мы поднимали вопрос, что суды сейчас идут с Илющенко. Решением сессии Совета депутатов от имени всех жителей Бердска предлагается отправить письмо в генеральную прокуратуру. И попросить генерального прокурора взять под личный контроль ситуацию, которая возникла в городе в отношении земельных участков, расположенных в микрорайоне Северном, арендуемых предпринимателем Александром Илющенко, — отметил председатель депутатского комитета по промышленности Владимир Голубев.
В 2018 году Илющенко было отказано в аренде земельных участков без проведения торгов сроком на 10 лет.
Депутаты в своем обращении отметили, что действия Илющенко, направленные на предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов, а также нивелирование возможных неприятных последствий в связи с допущенными нарушениями Градостроительным законодательством РФ при возведение объектов недвижимости на набережной, учитывая заведомо порочный и недостоверный характер техплана, могут содержать в себе признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, статьи 159 УК РФ.
Необходимо дать правовую оценку действиям инженера Чумбея в связи с изготовлением техплана, послужившего основанием для государственного кадастрового учета и регистрации права собственности, уверены депутаты. Предоставление подобного плана дало Илющенко возможность исключительного права аренды. А также приобрести в собственность земельные участки, отмечали народные избранники.
Данное письмо рассмотрят в юридическом отделе администрации, его изучит мэр Бердска Евгений Шестренин. Владимир Голубев познакомит с текстом все депутатские комитеты. Чтобы вынести вопрос на голосование на сессии депутатов.
Эх, какой доверчивый был наш Александр Григорьевич. Святой человек. Для города старался, для людей. По заниженной цене участки раздавал. Это при дотационном-то бюджете...
С.Чумбей у него, помнится, вице-мэром был. Тоже добрейшей души специалист. Не боялся ответственности, подписывал документы в отсутствие мэра по доверенности.
До сих пор в одной связке, теперь областным пенсионным фондом рулят
И кто есть ХУ после этого.