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После скандала завполиклиникой обещала прислать психиатра к ребенку-инвалиду в Бердске

15:37 07.12.2019, Анастасия Солодкова Фото: Википедии
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Врач отказался приходить домой к прикованной к постели 17-летней Кристине, чем поставил под угрозу получение «взрослой» инвалидности и возможность получать деньги.

После скандала завполиклиникой обещала прислать психиатра к ребенку инвалиду в Бердске
В Бердске нет детского психиатра

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», психиатр отказался приходить ради справки на ВТЭК к 17-летней Кристине Козловой, прикованной к постели с рождения. Возмущенная мама девочки обратилась в редакцию и со слезами рассказала, что из-за отказа доктора написать справку о состоянии здоровья дочери, они не смогут оформить «взрослую» инвалидность и получать пособия, на которые живут.

«Курьер. Среда. Бердск» обратился к начмеду бердской ЦГБ Марату Зарипову, который пообещал разобраться в ситуации. И вот дело сдвинулось с мертвой точки.

Светлана Козлова рассказала, что вечером 5 декабря ей позвонила заведующая детской поликлиникой №1 и пообещала прислать психиатра 6 декабря. Дело в том, что в Бердске своего специалиста нет и он приезжает для приемов из Академгородка два раза в неделю.

Но пока от Светланы нет известий, навестил ли их врач.

Скотское отношение

Кристине Козловой в конце января 2020 года исполнится 18 лет. Формально она станет совершеннолетней. Но родившаяся 23 января 2002 года с тяжелым ДЦП и другими пороками развития Кристина так и остается беспомощным созданием. Она не двигается, не говорит. Суд признал ее недееспособной. Но ее мама все эти годы мужественно переносит все тяготы, ухаживая за ребенком-инвалидом.

Изменить ситуацию уже невозможно. Светлане Козловой остается только подтверждать инвалидность дочери, чтобы получать пособие. На него они и живут, поскольку работать Светлана не может — дочь нельзя оставить ни на минуту. Обычно все справки от врачей она получала без проблем. А тут, накануне очередного заседания ВТЭК (врачебно-трудовая экспертная комиссия), Светлане никак не удается пригласить психиатра. Если она не соберет все справки, Кристина не сможет получить «взрослую» инвалидность. Уже бессрочную.

— На 23 декабря нам назначили ВТЭК. Это очень сложно. И все анализы и выводы должны сделать в детской поликлинике. Все уже готов, кроме заключения психиатра. Она говорит, что не пойдет к нам и — все! Этим управляет заведующая поликлиникой — направляет психиатра, который работает всего два раза в неделю, приезжает из Академгородка. Но до нее невозможно дозвониться! А взрослая поликлиника Кристину тоже не берет, так как ей еще нет 18-ти лет, — сквозь слезы рассказала Светлана.

По ее словам, «взрослый» психиатр потребовал от председателя врачебной комиссии, чтобы психиатр и заведующая детской поликлиники объяснили свои действия.
— Если мы не сможет вовремя оформить инвалидность, ребенок пострадает, так как мы потеряем деньги. Нам назначили заранее экспертизу, потому что она будет заочной — на основании медицинских документов, ребенка везти не надо. Документы возит курьер. А мы не можем собрать все, поскольку психиатр отказывается. И ничем это не обосновывает. Все заврались. Я не понимаю, почему на пустом месте возникает скандал: на 5 минут прийти, посмотреть и написать на листочке! — недоумевает мама Кристины.

Светлана вспоминает, что 4 раза собирала справки для ВТЭК и никогда не возникало проблем. У нее нет объяснения такого скотского отношения к ней и ее больному ребенку.

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От редакции

У вас были проблемы с психиатром?

Александр, 06 декабря 2019 16:22
Это все, что нужно знать о данном специалисте из г.Бердск.
Если бы не скандал освещенный местным СМИ так бы и прошло...
Врач...
Зем, 06 декабря 2019 16:48
И что нужном знать о враче, который,, ДОЛЖЕН,, приехать из другого ГОРОДА?
Чекист, 06 декабря 2019 19:18
Попробуйте оставить жалобу в министерство здравоохранения Новосибирской области телефон можно найти в 2 гис
Зем, 06 декабря 2019 16:41
-Скотское отношение. А редакция пробовала фильтровать выражения выбрасивая новости, и интересоваться историей не только с одной стороны. Врач принимает несколько раз в неделю. В чем тогда вопрос о скотском отношении. Если люди забыли, то врач тоже человек и помимо работы он обязан уделять время на себя и близких.
Аноним, 06 декабря 2019 17:54
Врач из другого города ездит в стотысячный город. Это все что нужно знать о Бердской медицине
Аноним, 06 декабря 2019 18:28
Один врач на 100тысячный город и Академгородок, который работает два раза в неделю. Тут не с заведующими и главврачами надо задавать вопросы, а министру. И он ответит что денег нет.
Аноним, 06 декабря 2019 22:33
Дак при назначении Дробинской главрачом Бердска, она озвучивала, что решит вопрос с кадрами. Что- то не так!
Аноним, 07 декабря 2019 16:54
Как она может их решить если из Москвы недофинансирование.
Это как с подгузниками из следующей серии.
Подгузник стоит 50рублей, дают компенсацию 18.
Хайп ! Думается мне что толстолобики менеджмайзеры дружно подхватят эту мысль теперь.
Т-Яна, 06 декабря 2019 21:36
Трудности Светланы понятны, семья нуждается во внимании и помощи. Но скотским отношение данного доктора не считаю. Прием 2 раза в неделю, наверняка заранее расписана каждая минута, не доктором, а регистратурой, все правильно. В какое время доктор должен посетить пациента на дому? В личное? Никто его не обяжет это делать в личное время. Если в рабочее, уйдет с приема (допустим на 1-1,5 часа) до его завершения, будут недовольны те, кто на это время записан. Если Светлана с данной проблемой обратилась к своему участковому педиатру, или к заведующему поликлиникой, они должны были организационно решить проблему: в один из дней на пресловутые 1 - 1,5 часа не записывать пациентов, решить проблему с транспортом и посещением на дому. А лабораторное обследование ребенку проводят на дому, или мама ребенка возит в поликлинику? Если бывают в поликлинике, тогда вне всякой очередности, опять же по распоряжению администрации, врач бы принял ребенка (ожидающие приема мамы с детьми не всегда спокойно пропустят даже такого тяжелобольного).
"Я не понимаю, почему на пустом месте возникает скандал: на 5 минут прийти, посмотреть и написать на листочке!" - так вот и формируется мнение, что врачам делать нечего.... Аналогию могу провести только со взрослой сетью, приходилось вызывать на дом узкого специалиста к тяжелобольной, "лежачей" родственнице. Вопрос решала через участкового терапевта. Снять врача с приема разрешил зав.поликлиникой, осмотр не пять минут занимает (а еще запись в амбулаторной карточке и компьютере, которую врач наверняка делал уже после приема, в личное время, т.к. приема ждали очередные пациенты). Несколько раз звучит - "скотское отношение", не сказано, что не вошли в положение, нет сострадания, бездушные и т.п., а по сути доктора обозвали скотиной. Дай Боже здоровья всем, страшно болеть и детям и взрослым, в наше время в большей степени, чем раньше!
Емеля, 06 декабря 2019 21:44
А если этому 'врачу'-психиатру из Академгородка оплатить визит к ребёнку-инвалиду,он приедет на дом?Или этого и ждёт?
Риол, 06 декабря 2019 21:53
НВР:
Да были скандалы с этим врачем с академа.но я сразу позвонила в Москву (жалобу)и на следущий.готово!
Аноним, 07 декабря 2019 06:53
Конечно сложно работать и в Бердске,и в Академгородке,но два раза в неделю можно и не опаздывать. А опаздывает психиатор постоянно,вчера например приём начался на 20 минут позже.
Аноним, 07 декабря 2019 09:55
А моему ребенку 2 месяца,мы многодетные.
Оказалось,что в Бердске нет детского нервопатолога.
Получаете мы должны проходить платно....
Аноним, 07 декабря 2019 12:54
К врачам особо претензий нет. Не по их вине им платят мизерные зарплаты, а работают они сутками в убогих, серых стенах не видевших ремонта. У каждого врача как только возникает возможность он сбегает в платные клиники где платят больше, график работы лучше и кулеры с водой по коридорам. А те кто работают в городской больнице это герои нашего времени либо вот вот уйдут в платную медицину. И ни смена главврача ни его замов никак не сможет повлиять на этот геноцид который происходит с молчаливого согласия........

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