Не переживай за бак: Стабильные цены на бензин в 2020 году обещает власть россиянам

Рисков повышения цен на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке нет даже при резком росте цен на нефть, отмечает министр Новак.

Новак пообещал стабильные цены на бензин в 2020 году

Министерство энергетики не ожидает резкого повышения цен на бензин в России в 2020 году, сообщил глава ведомства Александр Новак в своей статье для журнала «Энергетическая политика».

«Уверены, что ситуация с ценами на топливо будет стабильной на протяжении всего следующего года с учетом планового роста инфляции», — отметил министр (цитата по «РИА Новости»).

Новак считает, что таких результатов можно будет достичь благодаря «демпфирующему механизму», действующему в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли России.

Рисков повышения цен на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке нет даже при резком росте цен на нефть, отмечает министр. По его словам, увеличение дисконта в ценах на бензин и дизельное топливо на российском рынке относительно экспортного нетбэка будет нивелировано одновременным повышением демпфирующих надбавок.

В ноябре глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев спрогнозировал, что до конца 2019 года цены на бензину упадут, а по итогам года рост на топливо не превысит пределов инфляции.

В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон, который скорректировал в большую сторону размер компенсации нефтяникам за реализацию топлива на внутреннем рынке (компенсация выплачивается, если цены при продаже топлива на экспорт оказались выше внутренних). Этот механизм был разработан, чтобы стимулировать нефтяные компании поставлять топливо на внутренний рынок и сдержать рост цен на бензин.

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