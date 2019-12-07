Лазером ослепили глаза пилотов авиарейса Новосибирск-Иркутск при посадке

По предварительным данным, в Airbus A320 было около 150 пассажиров и временное ослепление пилотов могло привести к катастрофе.

У авиарейса «Новосибирск-Иркутск» возникли проблемы при посадке

Сегодня, 6 декабря, во внештатную ситуацию при заходе на посадку попал самолет Airbus A320, выполнявший рейс «Новосибирск-Иркутск». Когда рано утром он начал снижение над аэродромом Иркутска, хулиганы попытались ослепить летчиков лучом лазера.

Чрезвычайное происшествие произошло в 5:18, когда новосибирский рейс заходил на посадку в Иркутске: луч лазера чудом не попал в глаза пилотам и не ослепил их. Когда они заметили, как лазерный луч мечется по кабине, то сразу же доложили о внештатной ситуации авиадиспетчеру. По предварительным данным, в Airbus A320 было около 150 пассажиров и временное ослепление пилотов могло привести к катастрофе. Полицейские уже приступили к розыску хулиганов.

Журналисты издания «КП-Иркутск» обратились за комментарием к ведущему научному сотруднику ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза» Наталии Майчук. Она подтвердила, что попадание луча лазера на сетчатку может вызвать, как минимум, временное ослепление – так бывает, если долго смотришь на солнце или на пламя газовой сварки. Однако она усомнилась, что хулиганами могли быть дети с лазерной указкой:

‒ Это слишком слабые по мощности приборы. Но в арсенале хулиганов вполне могли оказаться более мощные, например, лазерные прицелы, используемые охотниками.

Источник: novos.mk.ru