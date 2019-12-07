Китайские мандарины опасны для здоровья?

Правда ли, что в день можно есть не больше 4 штук мандаринов?

Китайских мандаринов обычно боятся потому, что в этой стране отсутствуют нормы внесения удобрений в почву

Начался сезон мандаринов. Правда ли, что в день можно есть не больше 4 штук, а китайские мандарины вообще опасны для здоровья?

Отвечает врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев:

— Самая большая опасность, с которой сопряжено употребление мандаринов, — аллергическая реакция. Нежелательно в больших количествах есть мандарины и людям с проблемами желудочно-кишечного тракта (язва, гастриты), особенно в стадии обострения. Однако цифра 4 достаточно условная. Надо ориентироваться не на неё, а на своё самочувствие.

Китайских мандаринов обычно боятся потому, что в этой стране отсутствуют нормы внесения удобрений в почву. Однако гипотетическую опасность могут представлять плоды, которые куплены в Китае. Овощи и фрукты, продающиеся в наших магазинах, проходят санитарный контроль, и те, которые могут причинить вред здоровью, не допускаются к продаже. Страшилки про удобрения выгодны прежде всего производителям «экопродукции», которые из-за чёрного пиара существенно завышают цены на свой товар.

Источник: АиФ