Новые способы повышения зарплат учителям предложили в Минпросвещении

Сейчас все вопросы оплаты труда учителей решаются на региональном и муниципальном уровне: устанавливаются базовые ставки, принципы начисления стимулирующих выплат и разных надбавок

Вместе с Общероссийским профсоюзом образования министерство провело мониторинг оплаты труда педагогов в регионах. Например, в Республике Мордовия базовый оклад за одну ставку — 18 уроков в неделю — составляет всего 3608 рублей. А в Приморском крае — 22344 — рублей.

Почему такая большая разница? Сейчас все вопросы оплаты труда учителей решаются на региональном и муниципальном уровне: устанавливаются базовые ставки, принципы начисления стимулирующих выплат и разных надбавок. Они порой начисляются по непрозрачным и очень сложным схемам.

Министр просвещения Ольга Васильева неоднократно подчеркивала: базовая часть оклада учителей должна составлять не менее 70 процентов фонда оплаты труда школы. Но только 20 регионов из 85 (!) выполняют это требование.

Итог? Разница в реальных зарплатах учителей по стране может быть пятикратной.

— Профсоюз поддерживает идею введения единой федеральной системы оплаты труда педагогов, — рассказал заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко. — Вопрос только в том, что в эту систему включать. Необходимо установить минимальные гарантии по уровню зарплаты. Сейчас, кроме МРОТ, никаких критериев нет. Но это же минимальная ставка для неквалифицированного труда. А учителя выполняют федеральный образовательный стандарт. Их зарплата не должна быть в прямой зависимости от бюджетной обеспеченности региона.

Кстати

По данным Росстата, в среднем по России зарплата школьного учителя составила около 40 тысяч рублей. Педагоги на Чукотке получают больше 99 тысяч рублей, а в Северной Осетии — меньше 22 тысяч рублей.

Самые низкие зарплаты у учителей Северного Кавказа. Больше всего, кроме Чукотки, получают педагоги Ямало-Ненецкого автономного округа — 97 530 рублей, Москвы — 97 282, Сахалина — 86 760.

Источник: РГ