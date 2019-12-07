В каких городах выросла аренда на «однушки»?

Как изменились за осень арендные ставки в крупных городах России
Cтавки в крупных городах России за три осенних месяца, и составили рейтинг по динамике цен на аренду квартир с августа по ноябрь. Первое место занял Владивосток, где стоимость найма жилья поднялась за три месяца на 5,8%, до 15 789 руб. за однокомнатную квартиру. С ростом на 5,5% и 5,4% за ним следуют Набережные Челны и Петрозаводск. На последнем месте оказался Сочи: после окончания курортного сезона цены здесь упали на 14,2%. В Москве аренда «однушки» подорожала на 0,9%.
Города, где аренда «однушек» подорожала сильнее всего
Наем жилья за осень подорожал в 49 из 76 городов, которые приняли участие в исследовании. Первое место занял Владивосток, где стоимость найма однокомнатной квартиры выросла за три осенних месяца на 5,8%, с 14 921 руб. в месяц в августе до 15 789 в ноябре. На втором месте общероссийского рейтинга — Набережные Челны с ростом 5,5%: если в августе аренда «однушки» здесь стоила 12 087 руб., то в ноябре — уже 12 747. Незначительно отстают Набережные Челны, где аренда стала дороже на 5,4% и однокомнатная квартира обойдется в 12 291 руб. за месяц. Десятку городов с максимальным ростом цен замыкает Подольск: здесь рост стоимости аренды жилья составил 4%.
10 городов — лидеров по росту арендных ставок за осень 2019 г.
|Место в рейтинге
|Город
|Август 2019 г.
Цена аренды 1-комнатной квартиры, руб/мес.
|Ноябрь 2019 г.
Цена аренды 1-комнатной квартиры, руб/мес.
|Динамика
|1
|Владивосток
|14 921
|15 789
|5,8%
|2
|Набережные Челны
|12 087
|12 747
|5,5%
|3
|Петрозаводск
|11 660
|12 291
|5,4%
|4
|Хабаровск
|20 123
|21 156
|5,1%
|5
|Улан-Удэ
|13 334
|13 998
|5,0%
|6
|Чита
|14 037
|14 727
|4,9%
|7
|Стерлитамак
|79 87
|8 379
|4,9%
|8
|Омск
|11 343
|11 835
|4,3%
|9
|Санкт-Петербург
|23 538
|24 552
|4,3%
|10
|Подольск
|20 330
|21 146
|4%
Города, где аренда подешевела сильнее всего
Самое существенное падение ставок произошло в Сочи. Здесь наем жилья подешевел на 14,2%: в ноябре «однушку» можно было снять в среднем за 20 800 руб. в месяц. Второе место у Севастополя, где падение составило 5,5% — с 20 789 руб. в августе до 19 654 в ноябре. Третья с конца позиция у Костромы, где средняя ставка в месяц снизилась на 4,2%, до 9 517 руб. в месяц.
Резкое падение цен на аренду в Сочи и Севастополе, вероятно, объясняется концом курортного сезона. Если в августе ставки оставались еще на летнем уровне, то начиная с сентября они снижались.
10 городов с самым значительным падением арендных ставок за осень 2019 г.
|Место в рейтинге
|Город
|Август 2019 г.
Цена аренды 1-комнатной квартиры, руб/мес.
|Ноябрь 2019 г.
Цена аренды 1-комнатной квартиры, руб/мес.
|Динамика
|76
|Сочи
|24 247
|20 800
|-14,2%
|75
|Севастополь
|20 789
|19 654
|-5,5%
|74
|Кострома
|9 933
|9 517
|-4,2%
|73
|Саратов
|11 892
|11 472
|-3,5%
|72
|Тамбов
|10 064
|9 734
|-3,3%
|71
|Саранск
|8 642
|8 378
|-3,1%
|70
|Пенза
|9 208
|8 932
|-3%
|69
|Архангельск
|15 644
|15 205
|-2,8%
|68
|Орел
|9 185
|8 930
|-2,8%
|67
|Нижний Новгород
|14 427
|14 067
|-2,5%
Динамика цен на аренду «однушек» в городах-миллионерах
В 12 из 16 городов-миллионеров цены на аренду жилья выросли. Больше других — в Омске, Санкт-Петербурге и Воронеже. В Омске «однушки» подорожали на 4,3%, до 11 835 руб. в месяц. Практически такая же динамика в Санкт-Петербурге, где стоимость аренды в ноябре достигла 24 552 руб. в месяц. Третье место у Воронежа, где рост составил 3,4%, до 11 206 руб.
В Москве цены также растут: за три месяца наем жилья подорожал на 0,9% — за однокомнатную квартиру в ноябре приходилось отдавать в среднем 37 183 руб.
Ставки снизились только в четырех мегаполисах. Это Нижний Новгород (аренда подешевела на 2,5%), Пермь (1,6%), Волгоград (0,5%) и Ростов-на-Дону (0,4%).
|Место в рейтинге
|Город
|Август 2019 г.
Цена аренды 1-комнатной квартиры, руб/мес.
|Ноябрь 2019 г.
Цена аренды 1-комнатной квартиры, руб/мес.
|Динамика
|8
|Омск
|11 343
|11 835
|4,3%
|9
|Санкт-Петербург
|23 538
|24 552
|4,3%
|13
|Воронеж
|10 842
|11 206
|3,4%
|14
|Казань
|16 118
|16 649
|3,3%
|28
|Красноярск
|13 618
|13 858
|1,8%
|30
|Челябинск
|11 195
|11 357
|1,4%
|33
|Новосибирск
|15 693
|15 898
|1,3%
|36
|Самара
|14 150
|14 311
|1,1%
|39
|Москва
|36 869
|37 183
|0,9%
|40
|Екатеринбург
|17 523
|17 657
|0,8%
|41
|Краснодар
|14 434
|14 541
|0,7%
|46
|Уфа
|14 845
|14 886
|0,3%
|53
|Ростов-на-Дону
|14 563
|14 506
|-0,4%
|55
|Волгоград
|11 538
|11 475
|-0,5%
|63
|Пермь
|13 159
|12 948
|-1,6%
|67
|Нижний Новгород
|14 427
|14 067
|-2,5%
Динамика ставок найма в крупных городах России (август – ноябрь 2019 г.)
|Место в рейтинге
|Город
|Август 2019 г.
Цена аренды 1-комнатной квартиры, руб/мес.
|Ноябрь 2019 г.
Цена аренды 1-комнатной квартиры, руб/мес.
|Динамика
|1
|Владивосток
|14 921
|15 789
|5,8%
|2
|Набережные Челны
|12 087
|12 747
|5,5%
|3
|Петрозаводск
|11 660
|12 291
|5,4%
|4
|Хабаровск
|20 123
|21 156
|5,1%
|5
|Улан-Удэ
|13 334
|13 998
|5,0%
|6
|Чита
|14 037
|14 727
|4,9%
|7
|Стерлитамак
|7 987
|8 379
|4,9%
|8
|Омск
|11 343
|11 835
|4,3%
|9
|Санкт-Петербург
|23 538
|24 552
|4,3%
|10
|Подольск
|20 330
|21 146
|4%
|11
|Астрахань
|11 566
|12 029
|4%
|12
|Ставрополь
|10 105
|10 480
|3,7%
|13
|Воронеж
|10 842
|11 206
|3,4%
|14
|Казань
|16 118
|16 649
|3,3%
|15
|Владикавказ
|11 895
|12 279
|3,2%
|16
|Киров
|8 827
|9 095
|3%
|17
|Йошкар-Ола
|9 577
|9 856
|2,9%
|18
|Сургут
|18 972
|19 505
|2,8%
|19
|Курган
|8 381
|8 616
|2,8%
|20
|Брянск
|9 125
|9 378
|2,8%
|21
|Новокузнецк
|10 767
|11 056
|2,7%
|22
|Иваново
|9 790
|10 038
|2,5%
|23
|Тольятти
|10 361
|10 620
|2,5%
|24
|Магнитогорск
|8 453
|8 664
|2,5%
|25
|Ижевск
|10 918
|11 156
|2,2%
|26
|Калуга
|12 753
|13 015
|2,1%
|27
|Чебоксары
|10 250
|10 436
|1,8%
|28
|Красноярск
|13 618
|13 858
|1,8%
|29
|Балашиха
|20 969
|21 313
|1,6%
|30
|Челябинск
|11 195
|11 357
|1,4%
|31
|Волжский
|7 951
|8 065
|1,4%
|32
|Тюмень
|14 610
|14 819
|1,4%
|33
|Новосибирск
|15 693
|15 898
|1,3%
|34
|Липецк
|9 374
|9 487
|1,2%
|35
|Нижневартовск
|17 565
|17 769
|1,2%
|36
|Самара
|14 150
|14 311
|1,1%
|37
|Кемерово
|10 098
|10 207
|1,1%
|38
|Смоленск
|10 444
|10 535
|0,9%
|39
|Москва
|36 869
|37 183
|0,9%
|40
|Екатеринбург
|17 523
|17 657
|0,8%
|41
|Краснодар
|14 434
|14 541
|0,7%
|42
|Иркутск
|15 257
|15 362
|0,7%
|43
|Ярославль
|11 145
|11 221
|0,7%
|44
|Нижний Тагил
|9 258
|9 302
|0,5%
|45
|Курск
|8 409
|8 436
|0,3%
|46
|Уфа
|14 845
|14 886
|0,3%
|47
|Симферополь
|20 587
|20 629
|0,2%
|48
|Химки
|28 276
|28 317
|0,1%
|49
|Мурманск
|15 305
|15 323
|0,1%
|50
|Оренбург
|10 688
|10 657
|-0,3%
|51
|Белгород
|11 481
|11 443
|-0,3%
|52
|Ульяновск
|10 684
|10 645
|-0,4%
|53
|Ростов-на-Дону
|14 563
|14 506
|-0,4%
|54
|Грозный
|13 948
|13 873
|-0,5%
|55
|Волгоград
|11 538
|11 475
|-0,5%
|56
|Барнаул
|11 099
|10 991
|-1%
|57
|Тула
|14 602
|14 453
|-1%
|58
|Махачкала
|13 433
|13 251
|-1,4%
|59
|Тверь
|13 394
|13 203
|-1,4%
|60
|Вологда
|10 441
|10 288
|-1,5%
|61
|Калининград
|14 631
|14 415
|-1,5%
|62
|Томск
|12 174
|11 987
|-1,5%
|63
|Пермь
|13 159
|12 948
|-1,6%
|64
|Владимир
|12 052
|11 807
|-2%
|65
|Рязань
|12 686
|12 408
|-2,2%
|66
|Новороссийск
|15 992
|15 610
|-2,4%
|67
|Нижний Новгород
|14 427
|14 067
|-2,5%
|68
|Орел
|9 185
|8 930
|-2,8%
|69
|Архангельск
|15 644
|15 205
|-2,8%
|70
|Пенза
|9 208
|8 932
|-3%
|71
|Саранск
|8 642
|8 378
|-3,1%
|72
|Тамбов
|10 064
|9 734
|-3,3%
|73
|Саратов
|11 892
|11 472
|-3,5%
|74
|Кострома
|9 933
|9 517
|-4,2%
|75
|Севастополь
|20 789
|19 654
|-5,5%
|76
|Сочи
|24 247
|20 800
|-14,2%