В каких городах выросла аренда на «однушки»?

Самое существенное падение ставок произошло в Сочи. Здесь наем жилья подешевел на 14,2%: в ноябре «однушку» можно было снять в среднем за 20 800 руб. в месяц.

Ставки снизились только в четырех мегаполисах. Это Нижний Новгород (аренда подешевела на 2,5%), Пермь (1,6%), Волгоград (0,5%) и Ростов-на-Дону (0,4%)

Как изменились за осень арендные ставки в крупных городах России

Cтавки в крупных городах России за три осенних месяца, и составили рейтинг по динамике цен на аренду квартир с августа по ноябрь. Первое место занял Владивосток, где стоимость найма жилья поднялась за три месяца на 5,8%, до 15 789 руб. за однокомнатную квартиру. С ростом на 5,5% и 5,4% за ним следуют Набережные Челны и Петрозаводск. На последнем месте оказался Сочи: после окончания курортного сезона цены здесь упали на 14,2%. В Москве аренда «однушки» подорожала на 0,9%.

Города, где аренда «однушек» подорожала сильнее всего

Наем жилья за осень подорожал в 49 из 76 городов, которые приняли участие в исследовании. Первое место занял Владивосток, где стоимость найма однокомнатной квартиры выросла за три осенних месяца на 5,8%, с 14 921 руб. в месяц в августе до 15 789 в ноябре. На втором месте общероссийского рейтинга — Набережные Челны с ростом 5,5%: если в августе аренда «однушки» здесь стоила 12 087 руб., то в ноябре — уже 12 747. Незначительно отстают Набережные Челны, где аренда стала дороже на 5,4% и однокомнатная квартира обойдется в 12 291 руб. за месяц. Десятку городов с максимальным ростом цен замыкает Подольск: здесь рост стоимости аренды жилья составил 4%.

10 городов — лидеров по росту арендных ставок за осень 2019 г.

Место в рейтинге Город Август 2019 г.

Цена аренды 1-комнатной квартиры, руб/мес. Ноябрь 2019 г.

Цена аренды 1-комнатной квартиры, руб/мес. Динамика 1 Владивосток 14 921 15 789 5,8% 2 Набережные Челны 12 087 12 747 5,5% 3 Петрозаводск 11 660 12 291 5,4% 4 Хабаровск 20 123 21 156 5,1% 5 Улан-Удэ 13 334 13 998 5,0% 6 Чита 14 037 14 727 4,9% 7 Стерлитамак 79 87 8 379 4,9% 8 Омск 11 343 11 835 4,3% 9 Санкт-Петербург 23 538 24 552 4,3% 10 Подольск 20 330 21 146 4%

Города, где аренда подешевела сильнее всего

Самое существенное падение ставок произошло в Сочи. Здесь наем жилья подешевел на 14,2%: в ноябре «однушку» можно было снять в среднем за 20 800 руб. в месяц. Второе место у Севастополя, где падение составило 5,5% — с 20 789 руб. в августе до 19 654 в ноябре. Третья с конца позиция у Костромы, где средняя ставка в месяц снизилась на 4,2%, до 9 517 руб. в месяц.

Резкое падение цен на аренду в Сочи и Севастополе, вероятно, объясняется концом курортного сезона. Если в августе ставки оставались еще на летнем уровне, то начиная с сентября они снижались.

10 городов с самым значительным падением арендных ставок за осень 2019 г.

Место в рейтинге Город Август 2019 г.

Цена аренды 1-комнатной квартиры, руб/мес. Ноябрь 2019 г.

Цена аренды 1-комнатной квартиры, руб/мес. Динамика 76 Сочи 24 247 20 800 -14,2% 75 Севастополь 20 789 19 654 -5,5% 74 Кострома 9 933 9 517 -4,2% 73 Саратов 11 892 11 472 -3,5% 72 Тамбов 10 064 9 734 -3,3% 71 Саранск 8 642 8 378 -3,1% 70 Пенза 9 208 8 932 -3% 69 Архангельск 15 644 15 205 -2,8% 68 Орел 9 185 8 930 -2,8% 67 Нижний Новгород 14 427 14 067 -2,5%

Динамика цен на аренду «однушек» в городах-миллионерах

В 12 из 16 городов-миллионеров цены на аренду жилья выросли. Больше других — в Омске, Санкт-Петербурге и Воронеже. В Омске «однушки» подорожали на 4,3%, до 11 835 руб. в месяц. Практически такая же динамика в Санкт-Петербурге, где стоимость аренды в ноябре достигла 24 552 руб. в месяц. Третье место у Воронежа, где рост составил 3,4%, до 11 206 руб.

В Москве цены также растут: за три месяца наем жилья подорожал на 0,9% — за однокомнатную квартиру в ноябре приходилось отдавать в среднем 37 183 руб.

Ставки снизились только в четырех мегаполисах. Это Нижний Новгород (аренда подешевела на 2,5%), Пермь (1,6%), Волгоград (0,5%) и Ростов-на-Дону (0,4%).

Место в рейтинге Город Август 2019 г.

Цена аренды 1-комнатной квартиры, руб/мес. Ноябрь 2019 г.

Цена аренды 1-комнатной квартиры, руб/мес. Динамика 8 Омск 11 343 11 835 4,3% 9 Санкт-Петербург 23 538 24 552 4,3% 13 Воронеж 10 842 11 206 3,4% 14 Казань 16 118 16 649 3,3% 28 Красноярск 13 618 13 858 1,8% 30 Челябинск 11 195 11 357 1,4% 33 Новосибирск 15 693 15 898 1,3% 36 Самара 14 150 14 311 1,1% 39 Москва 36 869 37 183 0,9% 40 Екатеринбург 17 523 17 657 0,8% 41 Краснодар 14 434 14 541 0,7% 46 Уфа 14 845 14 886 0,3% 53 Ростов-на-Дону 14 563 14 506 -0,4% 55 Волгоград 11 538 11 475 -0,5% 63 Пермь 13 159 12 948 -1,6% 67 Нижний Новгород 14 427 14 067 -2,5%

Динамика ставок найма в крупных городах России (август – ноябрь 2019 г.)