Сварилась в кипятке от прорыва трубы в квартире пожилая пара в Астрахани

Прибывшие на место происшествия спасатели и родственники обнаружили тела пенсионеров без признаков жизни, температура в квартире составляла более 80 градусов, а пол квартиры был покрыт водой.

Директор ООО «Центр управления многоквартирными домами» не принял должных мер по устранению неисправности трубы, а также не выслал аварийную бригаду рабочих для ликвидации аварии, что привело к разрыву трубы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Центр управления многоквартирными домами», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), сообщает сайт СК РФ.

По данным следствия, в ночь с 13 на 14 февраля 2018 года в одной из квартир по улице Зеленой Ленинского района города Астрахани, где проживал 71-летний мужчина и его 78-летняя супруга, произошел прорыв трубы с горячей водой. Соседи позвонили в службу спасения и детям супружеской пары. Прибывшие на место происшествия спасатели и родственники обнаружили тела пенсионеров без признаков жизни, температура в квартире составляла более 80 градусов, а пол квартиры был покрыт водой. В ходе проведенной судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть пенсионеров наступила в результате полученных ожогов.

Следствием установлено, что летом 2017 года в ванной комнате указанной квартиры на стояке горячего водоснабжения образовалась течь. Прибывшие сотрудники аварийной службы устранили течь, установив хомут на трубу, но не сообщили жильцам о том, что данная труба предназначена для системы холодного водоснабжения. Директор ООО «Центр управления многоквартирными домами» не принял должных мер по устранению неисправности трубы, а также не выслал аварийную бригаду рабочих для ликвидации аварии, что привело к разрыву трубы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.