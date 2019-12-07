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Красота / Общество

Тренды в маникюре 2020 года: блестки, фольга и длинные ногти

00:13 07.12.2019 Фото: pexels.com
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Всегда классически подходит французский маникюр. Он не выходит из моды уже не один десяток лет. Не меньше полюбился удивительный омбре, с его мягкими переходами из одного цвета в другой.

Тренды в маникюре 2020 года: блестки, фольга и длинные ногти

Маникюр является неотъемлемой частью женского образа

Маникюр является неотъемлемой частью женского образа. Как известно, встречают по одёжке, поэтому важно поддерживать красоту и здоровье ногтей. В будущем году тренды на маникюр немного изменятся. Как именно, читайте в материале MedikForum.ru.

Модная длина и форма ногтей

Многие женщины не любят длинные ногти, но в новом году тем, кто хочет быть в тренде, следует забыть о своих принципах и ненависти. Длинные ногти будут в моде, особенно это актуально на праздничные дни. А вот в будни лучше обойтись ногтями средней длины или ультракороткими.
Модная в 2020 году форма ногтей: мягкий квадрат, квадратно-овальные и овальные ногти. Но самый хит сезона – миндалевидная форма ногтей. Не менее актуальными будут стилеты, пайп-трубочки, скошенная форма.

Модные цвета

Многие тренды прошлых лет мирно перекочевали в 2020 год. Наиболее актуальные – тёмно-синий, бордо, чили, чёрный, фиолетовый. Это очень подходит для зимы. А для весеннего сезона подходят оттенки мягкой пастели – стоит запастись для маникюра сиреневым, бирюзовым, белым, мятным, кремово-жёлтым оттенками.
Для летнего маникюра подходят сочная зелень, глубокий коралловый, индиго, фуксия. А для осени можно использовать все оттенки золота, шоколада, бронзы, оранжевый, красный лаки.
Тренды в маникюре 2020 года: блестки, фольга и длинные ногти

Для осени можно использовать все оттенки золота, шоколада, бронзы, оранжевый, красный лаки

Разумеется, нюдовый маникюр будет актуален на протяжении всего года. Присмотритесь в таком случае к бежевому, розовому, серому и  другим вариантам. Но стоит обратить внимание на оттенки – обязательно выбирать цвет, который на один-два тона светлее кожи рук.

Модные дизайны в маникюре

Всегда классически подходит французский маникюр. Он не выходит из моды уже не один десяток лет. Не меньше полюбился удивительный омбре, с его мягкими переходами из одного цвета в другой. Причём можно делать смелый контраст, не стоит быть осторожными.
Фольга и втирка – ещё один хит следующего года. В новом году можно использовать градиентный, жемчужный, с акцентом на один ноготь или кутикулу, однотонным или комбинированным.
Блёстки, замысловатые вензеля, цветочные ногтевые принты, контурная прорисовка, стемпинг – всё это будет одинаково модным в 2020 году. И наконец, монохромный матовый маникюр остаётся модным в 2020. Экспериментируйте с маникюром – ведь трендов в этом вопросе очень много, и за год можно даже не успеть претворить все идеи в жизнь, если стесняться и делать из месяца в месяц одно и то же.
Источник: МедикФорум
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