Тренды в маникюре 2020 года: блестки, фольга и длинные ногти

Всегда классически подходит французский маникюр. Он не выходит из моды уже не один десяток лет. Не меньше полюбился удивительный омбре, с его мягкими переходами из одного цвета в другой.

Маникюр является неотъемлемой частью женского образа

Маникюр является неотъемлемой частью женского образа. Как известно, встречают по одёжке, поэтому важно поддерживать красоту и здоровье ногтей. В будущем году тренды на маникюр немного изменятся. Как именно, читайте в материале MedikForum.ru.

Модная длина и форма ногтей

Многие женщины не любят длинные ногти, но в новом году тем, кто хочет быть в тренде, следует забыть о своих принципах и ненависти. Длинные ногти будут в моде, особенно это актуально на праздничные дни. А вот в будни лучше обойтись ногтями средней длины или ультракороткими.

Модная в 2020 году форма ногтей: мягкий квадрат, квадратно-овальные и овальные ногти. Но самый хит сезона – миндалевидная форма ногтей. Не менее актуальными будут стилеты, пайп-трубочки, скошенная форма.

Модные цвета

Многие тренды прошлых лет мирно перекочевали в 2020 год. Наиболее актуальные – тёмно-синий, бордо, чили, чёрный, фиолетовый. Это очень подходит для зимы. А для весеннего сезона подходят оттенки мягкой пастели – стоит запастись для маникюра сиреневым, бирюзовым, белым, мятным, кремово-жёлтым оттенками.

Для летнего маникюра подходят сочная зелень, глубокий коралловый, индиго, фуксия. А для осени можно использовать все оттенки золота, шоколада, бронзы, оранжевый, красный лаки.

Для осени можно использовать все оттенки золота, шоколада, бронзы, оранжевый, красный лаки

Разумеется, нюдовый маникюр будет актуален на протяжении всего года. Присмотритесь в таком случае к бежевому, розовому, серому и другим вариантам. Но стоит обратить внимание на оттенки – обязательно выбирать цвет, который на один-два тона светлее кожи рук.

Модные дизайны в маникюре

Всегда классически подходит французский маникюр. Он не выходит из моды уже не один десяток лет. Не меньше полюбился удивительный омбре, с его мягкими переходами из одного цвета в другой. Причём можно делать смелый контраст, не стоит быть осторожными.

Фольга и втирка – ещё один хит следующего года. В новом году можно использовать градиентный, жемчужный, с акцентом на один ноготь или кутикулу, однотонным или комбинированным.

Блёстки, замысловатые вензеля, цветочные ногтевые принты, контурная прорисовка, стемпинг – всё это будет одинаково модным в 2020 году. И наконец, монохромный матовый маникюр остаётся модным в 2020. Экспериментируйте с маникюром – ведь трендов в этом вопросе очень много, и за год можно даже не успеть претворить все идеи в жизнь, если стесняться и делать из месяца в месяц одно и то же.