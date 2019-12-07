Деда Мороза не существует, как рассказать ребенку правду

Детский психолог Татьяна Ночкина отмечает, что, узнав от кого-то тайну Деда Мороза, ребенок обычно сам приходит к родителям, и тут многое будет зависеть от того, как они себя поведут. Если продемонстрировать напряженность, посмеяться или отнестись к такой ситуации высокомерно, то можно травмировать ребенка.

Узнав от кого-то тайну Деда Мороза, ребенок обычно сам приходит к родителям, и тут многое будет зависеть от того, как они себя поведут

Как лучше поступить в этом случае, объясняет детский психолог Татьяна Ночкина.

Специалист отмечает, что, узнав от кого-то тайну Деда Мороза, ребенок обычно сам приходит к родителям, и тут многое будет зависеть от того, как они себя поведут. Если продемонстрировать напряженность, посмеяться или отнестись к такой ситуации высокомерно, то можно травмировать ребенка.

«Не усложняйте этот вопрос. Скажите ребенку, что хотели сделать ему приятное и часть подарков клали под елку», — говорит Татьяна Ночкина.

Она также советует не обрывать сказку полностью, а использовать особый прием. Можно, например, объяснить ситуацию с Дедом Морозом таким образом, что новогоднее волшебство прекращается лишь для тех, кто перестает в него верить.

«Пусть небольшие сюрпризы и подарки продолжают появляться. Ребенок подрастает и понимает, как родителям было важно сделать приятно и хорошо ему, и любит их еще больше», — говорит психолог.

Источник: РГ