06.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Образование / Общество

Деда Мороза не существует, как рассказать ребенку правду

00:42 07.12.2019 Фото: pxhere.com
0

Детский психолог Татьяна Ночкина отмечает, что, узнав от кого-то тайну Деда Мороза, ребенок обычно сам приходит к родителям, и тут многое будет зависеть от того, как они себя поведут. Если продемонстрировать напряженность, посмеяться или отнестись к такой ситуации высокомерно, то можно травмировать ребенка.

Деда Мороза не существует, как рассказать ребенку правду
Узнав от кого-то тайну Деда Мороза, ребенок обычно сам приходит к родителям, и тут многое будет зависеть от того, как они себя поведут

Как лучше поступить в этом случае, объясняет детский психолог Татьяна Ночкина.

Специалист отмечает, что, узнав от кого-то тайну Деда Мороза, ребенок обычно сам приходит к родителям, и тут многое будет зависеть от того, как они себя поведут. Если продемонстрировать напряженность, посмеяться или отнестись к такой ситуации высокомерно, то можно травмировать ребенка.

«Не усложняйте этот вопрос. Скажите ребенку, что хотели сделать ему приятное и часть подарков клали под елку», — говорит Татьяна Ночкина.

Она также советует не обрывать сказку полностью, а использовать особый прием. Можно, например, объяснить ситуацию с Дедом Морозом таким образом, что новогоднее волшебство прекращается лишь для тех, кто перестает в него верить.

«Пусть небольшие сюрпризы и подарки продолжают появляться. Ребенок подрастает и понимает, как родителям было важно сделать приятно и хорошо ему, и любит их еще больше», — говорит психолог.

Источник: РГ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А как вы рассказали детям правду? В каком возрасте?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Противозачаточные могут уменьшить объем женского мозга
01:43 07-12-2019
Противозачаточные могут уменьшить объем женского мозга
Кожа да кости: Похудение довело до комы модель из Новосибирска
01:33 07-12-2019
Кожа да кости: Похудение довело до комы модель из Новосибирска
Выплатили компенсации обманутым дольщикам на 35% выше стоимости договоров долевого участия
01:26 07-12-2019
Выплатили компенсации обманутым дольщикам на 35% выше стоимости договоров долевого участия
Чисткой лица изуродовали жительницу Новосибирска
00:58 07-12-2019
Чисткой лица изуродовали жительницу Новосибирска
Деда Мороза не существует, как рассказать ребенку правду
00:42 07-12-2019
Деда Мороза не существует, как рассказать ребенку правду
Новые способы повышения зарплат учителям предложили в Минпросвещении 1
00:33 07-12-2019
Новые способы повышения зарплат учителям предложили в Минпросвещении
Мозг человека уменьшается от долгого одиночества
00:24 07-12-2019
Мозг человека уменьшается от долгого одиночества
Лазером ослепили глаза пилотов авиарейса Новосибирск-Иркутск при посадке
00:21 07-12-2019
Лазером ослепили глаза пилотов авиарейса Новосибирск-Иркутск при посадке
Тренды в маникюре 2020 года: блестки, фольга и длинные ногти
00:13 07-12-2019
Тренды в маникюре 2020 года: блестки, фольга и длинные ногти
Волосы посыпались: в чем причина чрезмерно выпадающих волос?
00:00 07-12-2019
Волосы посыпались: в чем причина чрезмерно выпадающих волос?