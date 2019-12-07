Чисткой лица изуродовали жительницу Новосибирска

Ходить в маске после пилинга вынуждена сибирячка. Хотя косметолог уверила, что все в порядке, и нужно будет наносить на кожу заживляющую мазь, заявляла, что все пройдет в течении трех дней.

Сибирячка решила сделать чистку лица и поверхностный пилинг в одном из салонов красоты Новосибирска, результат поверг ее в ужас

Сибирячка решила сделать чистку лица и поверхностный пилинг в одном из салонов красоты Новосибирска. Девушка делала эту процедуру у специалиста впервые, доверилась репутации салона. Но все пошло не так:

— Данный мастер очень долго, больно и неприятно водила мне по подбородку токовым аппаратом (не знаю, как он называется), я буквально хотела сказать «Ну, может, уже хватит», — описывает свое состояние сибирячка на сайте Flamp.ru.

Косметолог уверила, что все в порядке, и нужно будет наносить на кожу заживляющую мазь, заявила, что все пройдет в течении трех дней.

— Прошло 25 дней, а ничего не прошло. Когда я приехала домой после процедуры, то была в ужасе. Все болело довольно непривычно для меня, подбородок покрылся коростами и сочилась непонятная жидкость. Никогда ранее такого не было у меня после чистки лица, — возмущается девушка.

Сибирячка несколько раз позвонила в салон, ей ответили, что это нормальная реакция кожи. Пришлось обратиться в другую организацию, где девушке выписали лечение.

Источник: КП