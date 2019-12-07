Закон приняли, ура: Наказать за умные счетчики призывает Матвиенко министра Новака

И что происходит дальше? Сроки вступления в силу закона определяет правительство — 1 июля 2020 года. Ничего не делается министерством энергетики, вообще ничего, сказала Матвиенко на встрече со статс-секретарями.

Матвиенко раскритиковала главу Минэнерго из-за бездействия по закону об «умных» счетчиках

Министр энергетики РФ Александр Новак должен быть наказан в административном порядке за то, что ведомство не подготовило своевременно подзаконные акты к закону об «умных» счетчиках, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Закон приняли, ура. И что происходит дальше? Сроки вступления в силу закона определяет правительство — 1 июля 2020 года. Ничего не делается министерством энергетики, вообще ничего. И я полагаю, что в данном случае министр энергетики должен получить административное наказание», — сказала Матвиенко на встрече со статс-секретарями — заместителями министерств и ведомств.

Она напомнила, что закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с развитием систем учёта электрической энергии (мощности) в РФ» был принят 27 декабря 2018 года.

«Мы долго искали компромиссы в этом вопросе, мы их нашли, закон приняли, а дальше тишина. Вице-премьер Козак проводит 8 апреля совещание, прописывает все нормативные акты, и против каждого стоят сроки исполнения. Думаете, хоть что-нибудь сделано, хоть один нормативный акт выпущен, Константин Анатольевич (Чуйченко, вице-премьер — ИФ)? А всё — время ушло, тарифы утверждены, инвестпрограммы компаний утверждены. Ну что это за безобразие, ну что это за безответственность?» — отметила спикер.

Он выразила уверенность, что в итоге правительство будет вынуждено выйти с просьбой к Федеральному Собранию перенести сроки вступления этого закона в силу.

«Ну, не будем мы переносить, нет для этого оснований. Не будет Федеральное Собрание прикрывать бездеятельность министерств и ведомств. Ну, правда, надоело. Это ненормальная ситуация, ненормальная работа», — заявила Матвиенко.

По ее словам, несвоевременная подготовка ведомствами подзаконных актов — актуальная проблема, около 65% таких документов выпускаются с нарушением сроков.

Как сообщалось, в конце прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий порядок внедрения в России интеллектуальной системы учета электроэнергии, подразумевающей установку в многоквартирных домах «умных» счётчиков. Согласно документу, расходы на внедрение счетчиков будут включены в состав тарифа по передаче электроэнергии гарантирующих поставщиков и электросетевых компаний. Помимо прочего, закон вводит единые требования к интеллектуальным приборам и системам учета электрической энергии, что предоставляет возможность бороться с коммерческими потерями электрической энергии (хищениями).

В свою очередь в Минстрое РФ сообщали, что интеллектуальные системы учета коммунальных ресурсов могут быть внедрены в России в течение шести лет.

Источник: Интерфакс