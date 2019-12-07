Кожа да кости: Похудение довело до комы модель из Новосибирска

Фото 21-летней блогерши из Новосибирска Екатерины Андреевой вызвали бурю эмоций в соцсетях: из-за чрезмерной худобы девушка превратилась в скелет — так откровенно пишут ей подписчики, предлагают ее накормить. Многие считают, что у девушки – анорексия, об этом же заявляют ее знакомые. Они-то и рассказали историю, как востребованная модель довела себя до истощения.

Катя родом из Иркутской области: там она училась в модельной школе. Когда девушка перебралась в Новосибирск, то снова решила попробовать себя в этом бизнесе: обратилась в модельное агентство.

— Катя пришла к нам в 2016 году: вы не представляете, какой она шикарной была. Рост 178 сантиметров – отлично для модели, — рассказала Ирина Волчкова, директор модельного агентства, и показала фото с дефиле, где участвовала Катя. На снимках: симпатичная подтянутая брюнетка, красивая фигура, милая улыбка.

Два года девушка участвовала в показах, но в 2018 году все изменилось: Катя, видимо, посчитала себя толстой и начала активно худеть. Но при этом знакомым рассказывала различные истории, мол, она увлеклась донорством.

— Я ужаснулась, когда увидела ее. Выглядела Катя плохо: она сказала, что слишком часто сдавала кровь, а деньги потратила на помощь бездомным котам, — передает диалог с девушкой Ирина. – Она пообещала питаться нормально, но ситуация так и не изменилась.

Фото 21-летней блогерши из Новосибирска Екатерины Андреевой вызвали бурю эмоций в соцсетях

Позже вскрылось: Катя увлеклась вегетарианством:

— Я против вегетарианства, и прямо ей сказала, что надо набирать вес, она стала просто профнепригодной, — говорит Ирина.

Директор агентства очень переживала за свою воспитанницу, и в переписке в соцсетях пыталась до нее достучаться:

— Я писала ей: «Катя, ты что с собой сделала? Ты такой красоткой раньше была», «Катя, ты очень худая! Сейчас ты будто раком больна. Срочно плюс 10 килограммов!», — вспоминает Ирина, как пыталась образумить свою подопечную.

Девушка отвечала:

— Я сейчас уже набираю! Да, немного переборщила.

Многие считают, что у девушки – анорексия, об этом же заявляют ее знакомые

Но при этом продолжала худеть. А вместе с этим терять заказы, как модель. В итоге ее уже никуда не звали.

«Переборщила» Катя — это мягко сказано. Из-за своего похудения девушка чуть не погибла:

— Катя два раза была в коме, — говорят знакомые

Сама Катя этого не отрицает. На ее странице в «Инстаграме», где 136 тысяч подписчиков, есть фото, где на горле девушки виден след от трахеостомии. Подписчики интересовались у девушки, как он появился.

в соцсети «Вконтакте» бывшая модель рассказывает, как после приема пищи специально вызывает рвоту

— После комы, — признавалась сибирячка.

А в соцсети «Вконтакте» бывшая модель рассказывает, как после приема пищи специально вызывает рвоту:

— Я сходила освободила место в животе, потому что меня ждала ещё (еда – Ред.), — пишет девушка.

Корреспонденты КП-Новосибирск попытались связаться с самой Катей, и выяснить, что сейчас с ней происходит. Но девушка лишь отшутилась:

— А что такого я натворила? – написала нам Катя, и пропала со связи. Надеемся, что она прислушалась к многочисленным комментариям и позаботится о своем здоровье.

Источник: КП