Противозачаточные могут уменьшить объем женского мозга

Гипоталамус охватывает множество основных функций организма, таких как регуляция сна, репродуктивная регуляция, овуляция, менструальный цикл, половое влечение, аппетит

Краткое предварительное исследование показывает, что область мозга, называемая гипоталамусом примерно на 6% меньше у женщин, которые используют противозачаточные таблетки.

Но что именно это означает, пока неясно. В этом исследовании у женщин, принимавших таблетки, наблюдалось статистически значимое повышение уровня гнева. Исследователи также обнаружили возможную связь с симптомами депрессии.

Хорошая новость: они не видели никакой разницы в умственных способностях женщин.

И женщины, которые используют таблетки, не должны искать другие формы контроля над рождаемостью, основанные на этих выводах, заявили исследователи.

«Здесь недостаточно данных, чтобы кто-то беспокоился», — сказал автор исследования доктор Майкл Липтон. «Существует более чем 50-летняя история противозачаточных таблеток. Мы не рекомендуем никаких изменений (в вашей контрацепции), основанных на этом предварительном выводе.»

Тем не менее, добавил он, могут быть клинические последствия, которые это исследование пока точно установить не может.

Липтон является заместителем директора Центра магнитно-резонансных исследований Gruss в медицинском колледже Альберта Эйнштейна, в Нью-Йорке.

Расположенный в основании головного мозга, гипоталамус вырабатывает гормоны. Он также помогает регулировать основные функции организма, такие как температура, сон и частота сердечных сокращений, сказали исследователи.

«Гипоталамус охватывает множество основных функций организма, таких как регуляция сна, репродуктивная регуляция, овуляция, менструальный цикл, половое влечение, аппетит, настроение, поведение, связанное с вознаграждением и водным балансом», — сказал Липтон.

Липтон и его команда изначально изучали различия в восстановлении сотрясения мозга у женщин и мужчин-спортсменов. Во время этого исследования они поняли, что существует разница в объеме гипоталамуса у женщин, принимающих противозачаточные таблетки.

В исследование приняли участие пятьдесят женщин. Двадцать одна из них использовала противозачаточные таблетки.

По оценкам Центров США по контролю и профилактике заболеваний, около 16% женщин в возрасте от 15 до 44 лет принимают противозачаточные таблетки.

Исследователи рассматривали только противозачаточные таблетки, а не другие гормональные формы контроля рождаемости, такие как имплантаты под кожей или внутриматочные устройства.

“Поскольку эти формы контроля рождаемости высвобождают устойчивую, а не циклическую дозу гормонов, их воздействие на организм или мозг может быть различным”, — пояснил Липтон.

Доктор Minisha Sood, эндокринолог больницы Lenox Hill в Нью-Йорке, сказал, что важно отметить небольшой размер исследования, и что участники, возможно, уже имели расстройства психики.

«Это исследование вряд ли изменит мою клиническую практику в непосредственном смысле, хотя оно может служить в качестве ступени для повышения нашего понимания сложной взаимосвязи между оральными контрацептивами и мозгом», — подытожил ученый.

Кристин Метц, профессор Института медицинских исследований им. Файнштейна / Northwell Health в Манхассете, штат Нью-Йорк, также отметила, что это исследование не доказывает причинно-следственных связей.

Метц добавил, что также важно отметить, что изменения объема не обязательно означают, что будут изменения в функции мозга.

Он сказал, что не думает, что это то, о чем женщины должны беспокоиться. Исследование было небольшим, и трудно отличить гипоталамус от окружающей мозговой ткани при визуализации, объяснил Метц. Кроме того, мозг может изменяться с течением времени, поэтому вполне возможно, что изменения в размере гипоталамуса могут быть обращены вспять или улучшены с течением времени.

Исследование должно было быть представлено в эту среду на заседании Радиологического общества Северной Америки в Чикаго.

Выводы, представленные на совещаниях, обычно рассматриваются как предварительные до тех пор, пока они не будут опубликованы в рецензируемом журнале.