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На видео попало нападение бомжа с ножом на кассира микробанка в Новосибирске

12:50 07.12.2019 Фото: ГУ МВД по НСО
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Грабитель отобрал 23 тыс. рублей и скрылся. Полицейские полагают, что у задержанного рецидивиста это не единственное подобное преступление.

На видео попало нападение бомжа с ножом на кассира микробанка в Новосибирске
Подозреваемый в грабеже уже был судим

В Новосибирске полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении, сообщили сегодня, 7 декабря, в управлении МВД по Новосибирской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска регионального главка МВД совместно с оперативниками отдела полиции №4 «Калининский» УМВД по Новосибирску задержали 31-летнего мужчину без определенного места жительства, ранее судимого за грабеж и кражу, который подозревается в совершении разбоя.

Как установили полицейские, 2 декабря текущего года в помещении финансовой организации, расположенного на улице Богдана Хмельницкого, злоумышленник, угрожая менеджеру ножом, похитил из кассы денежные средства в сумме более 23 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Задержанный дал признательные показания, изъята одежда, в которой он совершил преступление. Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастности задержанного к аналогичным преступлениям.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о противоправных действиях, совершенных задержанным, просьба обратиться в полицию по телефонам: 232-19-61, 232-20-02. Конфиденциальность гарантируется.

Видео ГУ МВД по НСО

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