Квадрокоптером Росгвардия ловит нарушителей ПДД на федеральных трассах в Новосибирской области

На автодороге Р-255 «Сибирь» в течение нескольких часов было выявлено 5 грубых нарушений правил дорожного движения, связанных с выездом на полосу встречного движения на участках, где это запрещено.

В Новосибирской области автоинспекторы провели профилактические мероприятия с использованием беспилотников

5 декабря в Болотненском районе на автодороге Р-255 «Сибирь» сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями Росгвардии организовали мероприятие по выявлению нарушителей ПДД с использованием беспилотного летающего аппарата. В течение нескольких часов было выявлено 5 грубых нарушений правил дорожного движения, связанных с выездом на полосу встречного движения на участках, где это запрещено, сообщает ГУ МВД по НСО.

В объектив видеокамеры попали автомобили, водители которых совершили выезд на полосу встречного движения в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен». Сотрудниками Госавтоинспекции на водителей-нарушителей были составлены административные протоколы по части 4 статьи 12.15 «Кодекса об административных правонарушений Российской Федерации». За данное нарушение предусмотрено административное наказание в виде штрафа 5000 рублей либо лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев.

Подобные профилактические мероприятия в регионе будут проводиться регулярно с целью предупреждения серьезных дорожно-транспортных происшествий.