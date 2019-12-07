Признал виновным в хищении воды на 75 млн рублей экс-директора КБУ суд Бердска

Оглашение обвинительного приговора продолжится 10 декабря. Возможно, что и в этот день трое подсудимых — Александр Кожин и его пособники — не услышат, какое наказание избрал суд. Прокурор просит посадить Кожина в колонию на 4,5 года.

Экс-директор КБУ Александр Кожин уже полтора года находится в СИЗО

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 6 декабря судья Бердского городского суда Татьяна Васюхневич начала оглашать приговор фигурантам громкого уголовного дела о «хищении воды» на 170 млн рублей. На скамье подсудимых трое — экс-директор муниципального Комбината бытовых услуг Александр Кожин, замдиректора предприятия «СпецАвтоХозяйство» Сергей Оленич и гендиректор МК «Сибиряк» Владимир Дыненков.

После обнаружения несанкционированных врезок нормативные расчеты показали, что за водоснабжение нескольких объектов жилого комплекса (что на берегу Бердского залива) «Сибиряк» оказался должен КБУ около 170 млн рублей. По версии следствия, Кожин необоснованно снизил сумму долга до 380 тыс. рублей. Фигуранты дела и их защита вину не признают и настаивают на оправдательном приговоре.

— В конце ноября 2017 года в городе Бердске Дыненков, являясь соучредителем ЗАО МК «Сибиряк», не желая нести материальных затрат, обратился к Оленичу, обладающему авторитетом и возможностью воздействия на директора МУП «КБУ» Кожина. Цель – договориться о принятии необходимых решений в пользу «Сибиряка». Результатом должен был быть факт подписания юридически значимых документов. Также у Оленича сложились дружеские отношения с главой Бердска, который советовался с Оленичем при принятии определенных решений. Оленич мог влиять на оценку решений связанных с деятельностью муниципальных предприятий Бердска, — начала зачитывать приговор Татьяна Васюхневич, дав понять, что он обвинительный.

Суд считает, что в действиях фигурантов усматриваются признаки преступных деяний, повлекших крупный ущерб КБУ. Впрочем, в ходе судебного следствия финансовые претензии к подсудимым существенно снизились.

В октябре 2018 года Комбинат бытовых услуг изменил исковые требования к элитному жилому комплексу «Сибиряк», снизив долг со 170 млн рублей до 63 млн. Снизить сумму удалось после того, как новый директор Комбината бытовых услуг Владимир Воспанчук провел экспертизу и анализ долга, проверил все врезки «Сибиряка». Как гласит новое постановление Седьмого арбитражного суда, решение суда Новосибирской области от 1 апреля 2019 года отменено, принят новый судебный акт. Иск удовлетворили частично. При этом с ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк» в пользу КБУ взыскать 5,7 млн рублей задолженности.

Вероятно, Бердский городской суд учтет это судебное решение при вынесении окончательного вердикта. Кроме того, после нескольких экспертиз сумма по незаконно «выпитой» «Сибиряком» воды снизилась до 75 млн рублей. И эта сумма теперь фигурирует в материалах дела. Впрочем, защита пока не берется предсказывать, каким будет окончательный приговор с учетом этих обстоятельств.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 13 декабря судебное следствие завершилось и стороны процесса приступили к прениям. Гособвинитель Анна Белова попросила для подсудимых реальные сроки:

— Прошу суд назначить наказание для Александра Кожина в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на 4,5 года. Для Владимира Дыненкова и Сергей Оленича — в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком по 4 года.

Громкий процесс по уголовному делу о хищении воды на 170 млн рублей в Бердске начался 25 декабря 2018 года. В превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкий вред, обвиняют экс-директора бердского КБУ и двух его пособников. В сентябре всем фигурантам суд продли срок ареста на 3 месяца. Только Кожин в отличие от своих подельников содержится в СИЗО. Уже полтора года. Дыненкова и Оленича суд отправил под домашний арест.

В ходе судебного следствия адвокаты заявили десятки ходатайств и апелляционных жалоб в том числе на меру пресечения. Но их суд оставил без удовлетворения. Защита апеллировала к тому, что Кожин болен и не представляет угрозы для следствия за пределами СИЗО.

Ч. 3 ст. 286 УК РФ, которую вменяют Александру Кожину, предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности в течение трех лет.