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Много чести: расследование ФБК о самолете за $50 млн Светланы Медведевой прокомментировал пресс-секретарь преьмера

14:12 07.12.2019 Фото: Википедия
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Олег Осипов: «Что касается этого опуса, то, как вы успели заметить, сам председатель правительства РФ традиционно не отвечает на провокации Навального и иже с ним. Много чести».

Много чести: расследование ФБК о самолете за $50 млн Светланы Медведевой прокомментировал пресс секретарь преьмера
Транспорт для семьи премьера РФ, не отраженный в декларации, оплачивается из личных средств, заявил Олег Осипов

Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал «манипулированием неподтвержденной информацией» расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.

«Я могу сказать, что, конечно, мы видели эту двухдневную политическую акцию. Это просто очередное манипулирование неподтвержденной информацией», — сказал Осипов в интервью «Ленте.ру», комментируя ролики ФБК в интернете с призывом задать вопрос об этом самолете главе правительства во время его встречи 5 декабря с журналистами 20 федеральных телеканалов.

По словам Осипова, «тут и комментировать особо нечего».

«Во-первых, по известным причинам мы не раскрываем и не комментируем информацию о передвижениях членов семьи главы правительства, поскольку он является объектом госохраны», — заявил пресс-секретарь премьера.

«Что же касается различного рода транспортных средств и их использования, то все, что принадлежит Дмитрию Медведеву и его супруге, — указано в декларации. Если же кто-то из членов семьи главы правительства пользуется каким-либо иным видом транспорта, то все это оплачивается соответствующим образом из личных средств», — подчеркнул Осипов.

Он добавил: «Что касается этого опуса, то, как вы успели заметить, сам председатель правительства РФ традиционно не отвечает на провокации Навального и иже с ним. Много чести».

4 декабря ФБК выпустил расследование о бизнес-джете, на котором, по утверждению фонда, передвигается жена премьера Светлана Медведева. Бизнес-джет, якобы принадлежащий офшору ВТБ, стоит 50 миллионов долларов.

Источник: Интерфакс

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От редакции

Должно кого-то волновать на чем летают власти страны?

Поросёнок Пётр, 07 декабря 2019 14:26
Теперь мы узнали, оказывается у Медведева есть пресс-секретарь И переводя с прессекретарского на русский, да, мы офигели, а что вы нам сделаете?
Аноним, 07 декабря 2019 15:06
Опус так опус. Даже на провокацию ответить нечего. Дожились. Кто-то за них ещё голосует?

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