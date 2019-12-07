Главные ошибки при приемке квартиры в новостройке. Изучи и примени, чтобы не кусать локти

Приёмка квартиры — это момент, когда вы действительно можете и даже должны требовать полного исполнения обязательств.

Дом достроен, жильцы потихоньку занимают свои квартиры, вы уже купили кактус и горшок для него в цвет кухонного гарнитура

Приёмка квартиры, на первый взгляд, может показаться элементарным процессом. Казалось бы: стены ровные, окна на месте, замки работают, значит, всё хорошо. Однако именно приемка при покупке жилья может сыграть ключевую роль в жизни будущих жильцов.

1

Сделать всё самому или нанять неопытного специалиста

Ваш сосед — человек с руками, у него есть рулетка и стремянка — предлагает вам свою помощь в приёмке квартиры. А что — опыт у него имеется, это бесплатно, да и человек, вроде как, хороший, а потом и отпраздновать можно будет. Знакомо? Если да, поздравляем! Вот и первая ошибка, которой могут воспользоваться недобросовестные личности.

Увидеть все изъяны, зафиксировать их и правильно составить документы — это то, что сможет только специалист с многолетним опытом. Не менее 30% всех недочётов трудно и почти невозможно увидеть неподготовленному человеку. Вызвать профессионального приёмщика стоит совсем недорого, но клиент получает широкий спектр услуг за эти деньги.

Вывод: хотите сэкономить и жить спокойно — наймите специалиста, как бы это непривычно ни звучало.

2

Закрывать глаза на недостатки

Приёмка квартиры — это момент, когда вы действительно можете и даже должны требовать полного исполнения обязательств. Небольшая щель или трещина у оконных рам может стать причиной сначала сквозняков, а затем и разрушения поверхности. Странный запах в помещении и вовсе может оказаться опасным для здоровья.

Тема здоровья особенно актуальна. Во время приёмки есть возможность проверить не только визуальные аспекты ремонта, ведь существуют специальные приборы с помощью которых можно измерить даже радиационный фон и уровень электромагнитного излучения.

3

Приходить с пустыми руками

И мы сейчас говорим не о тортиках и пирожных. Если вы хотите всё сделать с умом, то стоит заранее подготовить вещи, которые могут пригодиться вам во время приёмки. Среди них: паспорт и договор, ручка и бумага, бумажный скотч, смываемый маркер, фонарик и сменная обувь (по желанию). В этот список, конечно, можно еще добавить стремянку, тестер электричества, уровень, рулетку, отвес, тепловизор и другие приборы, однако если вы не совершаете ошибку №1, то все это будет у нанятого вами специалиста.

4

Ждать до последнего

Дом достроен, жильцы потихоньку занимают свои квартиры, вы уже купили кактус и горшок для него в цвет кухонного гарнитура. И тут застройщик сообщает вам, что на приёмку квартиры большая очередь и что вам придётся подождать два месяца.

Вы должны понимать, что по закону у вас есть ровно два месяца чтобы принять помещение, иначе будет считаться, что вы уклонились от приёма, и оно будет сдано в одностороннем порядке. Начинайте действовать, как только получили уведомление с датой приёма — если она не укладывается в два месяца, пишите претензию и обязательно требуйте копию с распиской о её получении.

5

Не проверить документы

Перед тем как принять в свою собственность жилплощадь, еще раз внимательно прочитайте договор и проектную документацию. Вы должны быть точно уверены, что всё заполнено верно: материалы, метражи, перегородки, конфигурация окон, производитель дверей и т.д.

6

Подписать акт приёма в сомнении

Если вы уверены на 100% в качестве отделки и всех систем, то смело подписывайте акт. Если вы нашли недостатки, но агент убеждает вас подписать документ несмотря на них, не соглашайтесь. В этом случае вы, к сожалению, не сможете получить ключи, но зато требование повторной приёмки обеспечит вам гарантию устранения дефектов со стороны застройщика в срок до момента повторного приёма.

Есть и второй вариант — подписать акт с условием устранения недостатков. Здесь необходимо обязательно указать сроки, в которые они должны быть устранены. Плюс — вы получите ключи. Минус — добиться качественной и быстрой работы со стороны застройщика после приёма достаточно трудно.

7

Не учитывать общедомовое имущество

Подъезд — общий, а значит и ваш тоже. Трещины на стенах в подъезде, незакрывающиеся окна, ненадёжные лестницы — всё это можно внести в акт осмотра квартиры.

Касательно общедомового имущества, вопрос достаточно размытый. Вы можете добавить дефекты подъезда, лифта и двора в свой акт осмотра, однако в какой срок и вообще будет ли это устранено — спрогнозировать трудно. Это зависит от добросовестности застройщика и от внимательности жильцов.

8

Не поинтересоваться гарантиями

Не многие в курсе, что минимум 5 лет после сдачи дома, он будет находиться на гарантии. Поэтому если случилось так, что вы приняли квартиру, а потом нашли в ней существенный недостаток, то вы еще можете требовать его устранить. Надо отметить, что это будет непросто, т.к. застройщики любят перекладывать эти обязанности на управляющие компании.

Чтобы не ошибиться в выборе специалиста по приёмке квартиры, лучше обращаться к организациям, которые не только давно в этой сфере, но и которые поддерживают партнёрские отношения с гигантами рынка, например, банками, застройщиками агрегаторами недвижимости.

Источник: Домклик Сбербанк