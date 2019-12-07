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Видео смертельного наезда на трех пешеходов на станции «Окружная МЦК» в Москве выложено в сеть

14:34 07.12.2019 Фото: 7info.ru
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Трое пешеходов погибли, водитель остался жив. После наезда на людей, автомобиль врезался в станцию метро.

Видео смертельного наезда на трех пешеходов на станции Окружная МЦК в Москве выложено в сеть
Трое пешеходов погибли на тротуаре в Москве

Количество жертв аварии на севере Москвы, где автомобиль сбил пешехода и врезался в здание, увеличилось до трех. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

«В результате ДТП пострадало пять человек: три человека погибли, два человека травмированы. Пожарно-спасательными подразделениями проводилась деблокировка пострадавших», — уточнили в МЧС.

Утром в субботу возле дома 29 на Локомотивном проезде легковой автомобиль наехал на пешеходов и врезался вестибюль станции «Окружная» МЦК. На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Движение транспорта на месте ДТП не перекрыто.

В УГИБДД по Москве уточнили, что погибшие — пешеходы, водитель остался жив.

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