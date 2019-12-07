Видео смертельного наезда на трех пешеходов на станции «Окружная МЦК» в Москве выложено в сеть

Количество жертв аварии на севере Москвы, где автомобиль сбил пешехода и врезался в здание, увеличилось до трех. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
«В результате ДТП пострадало пять человек: три человека погибли, два человека травмированы. Пожарно-спасательными подразделениями проводилась деблокировка пострадавших», — уточнили в МЧС.
Утром в субботу возле дома 29 на Локомотивном проезде легковой автомобиль наехал на пешеходов и врезался вестибюль станции «Окружная» МЦК. На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Движение транспорта на месте ДТП не перекрыто.
В УГИБДД по Москве уточнили, что погибшие — пешеходы, водитель остался жив.