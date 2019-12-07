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Новую причину рака обнаружили ученые

14:44 07.12.2019 Фото: Pixabay
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Понимание того, как некодирующая последовательность белков ДНК, часто именуемая как «мусорная ДНК», влияет на возникновение рака, может усовершенствовать генетическое сканирование на определение риска развития онкологического заболевания.

Новую причину рака обнаружили ученые
Названа ранее неизвестная причина рака
Сюжет: Онкология
Новую причину рака обнаружили ученые

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На риск развития онкологических заболеваний влияют не только онкогены и гены-супрессоры опухолей, но и вариации в ДНК, которые влияют на экспрессии этих генов, выяснила международная группа исследователей. Результаты их работы опубликованы в журнале British Journal of Cancer.
Специалисты считают, что их исследование проливает новый свет на причины развития рака. Понимание того, как некодирующая последовательность белков ДНК, часто именуемая как «мусорная ДНК», влияет на возникновение рака, может усовершенствовать генетическое сканирование на определение риска развития онкологического заболевания, подчеркивается в их работе.
Исследователи проанализировали более шести миллионов вариаций генов в 13 различных тканях тела человека. Специалисты таким образом пытались выяснить, существует ли корреляция между наличием определенного отличия последовательности ДНК и определенным поведением генов.

В результате исследователи обнаружили, что некоторые последовательности связаны с онкогенами и генами, подавляющими развитие опухоли. Кроме того, им удалось выяснить, что такие вариации в основном встречаются в регионах ДНК, которые отвечают за регуляцию иммунной системы и специфичных для каждой из тканей внутриклеточных процессов.
Исследователи планируют продолжить изучение ДНК для разработки системы искусственного интеллекта, чтобы усовершенствовать прогнозирование риска развития рака.

Источник: РИА Новости

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