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Попросил прощения у инвалидов за неудобный город и. о. мэра Бердска Владимир Захаров

16:27 07.12.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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В 2020 году администрация обещает обустроить улицу Ленина — сделать ее удобной для инвалидов в рамках программы «Доступная среда».

Попросил прощения у инвалидов за неудобный город и. о. мэра Бердска Владимир Захаров
Владимир Захаров признался, что многое предстоит сделать для инвалидов

В субботу, 7 декабря в Городском доме культуры Бердска прошел традиционный открытый городской фестиваль «Без границ». Люди с ограниченными возможностями здоровья и безграничными возможностями души показывали свои таланты.

Именно в их адрес, звучали слова поздравления и признательности. И. о. мэра Бердска Владимир Захаров, поздравляя инвалидов и отмечая их успехи в области искусства и спорта, попросил у них прощения от имени власти.

— От лица администрации хочу попросить прощение. Не все для вас в жизни мы сделали. Еще предстоит нам много сделать. Нужно переломить отношение общества, чтобы взрослые и дети знали, что люди с ограниченными возможностями — уважаемые люди. Надо им просто немного помочь. На следующий год мы постараемся осуществить программу «Доступная среда». Улица Ленина после ремонта не совсем пригодна, чтобы по ней можно было передвигаться (на колясках — прим. ред.). Берем и сделаем! — пообещал Владимир Николаевич.

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