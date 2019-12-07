Любовь к алкоголю человек получил от обезьян

Организм одной из линий обезьян приспособился перерабатывать алкоголь около 10 миллионов лет назад. Ученые предполагают, что именно это спасло ее от вымирания. Такую гипотезу они рассматривают в книге «Человечество и алкоголь: долгая история отношений», передает портал «Доктор Питер».
Около десяти миллионов лет назад наши африканские предки — обезьяны были на грани исчезновения от голода: в отличие от других видов приматов, они не могли есть незрелые плоды – как и люди, они их с трудом переваривают. Но когда они стали питаться упавшими плодами, у них появился шанс на выживание.
Упавшие на землю фрукты начинали бродить, образовывался этиловый спирт. Обезьяны не способны переносить его. Но, похоже, благодаря генетической адаптации, организм научился это делать и получил новый источник калорий, который, вероятно, дал им возможность выжить.
— То, что, по-видимому, спасло по крайней мере одну линию обезьян, — говорится в книге, — было генетической адаптацией, которая позволила им перерабатывать алкоголь, то есть они могли начать есть перезрелые фрукты.
— Даже сегодня мы видим, как большие обезьяны едят ферментированные фрукты и даже пьют пальмовое вино, произведенное людьми, — сказал соавтор доктор Ким Хокингс из Центра экологии и охраны природы Университета Эксетера Пенрин кампус в Корнуолле. — Трудно однозначно ответить на вопрос, почему они это делают. Но тут явно отражается сложная история наших собственных отношений с алкоголем.
Интересно то, что уровень алкоголя в упавших фруктах обычно составляет около 1 — 4% – что-то вроде слабого пива. Но большая часть алкоголя, потребляемого людьми сегодня, намного крепче.
— Как и с другими веществами, такими как соль и сахар, проблема может быть не в самом веществе, а в концентрациях, которые теперь доступны. Все чаще алкоголь рассматривается как медицинская проблема, но злоупотребление алкоголем является лишь небольшой частью гораздо более широкой социальной модели употребления алкоголя людьми.