Медведев предрек микроскопический рост доходов россиян к концу года

Премьер-министр отметил, что в последние годы доходы снижались в силу ряда причин, однако за истекшие девять месяцев этот тренд изменился. Он уверен, что если люди понимают, что их доходы стабильны, то это хорошо.

Вице-премьер Дмитрий Медведев

Реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2019 года могут вырасти на 0,2-0,3%, заявил глава кабмина Дмитрий Медведев в интервью телеканалам.

«…вполне вероятно, что по итогам года мы будем иметь не «минус», а «плюс», но плюс очень незначительный — может быть, 0,2-0,3%», — пояснил премьер.

Он подчеркнул, что реальное благосостояние людей важнее всего. Медведев признал, что в последние годы реальные располагаемые доходы снижались «в силу целого ряда причин». Однако, по его словам, за «истекшие девять месяцев этот тренд изменился», доходы начали расти.

При этом премьер подчеркнул, что дело, скорее, не в цифрах, а в самочувствии и ощущениях людей. Медведев уверен, что если люди понимают, что их доходы стабильны или — еще лучше — растут, то это хорошо. Если же они считают, что их материальное благополучие ухудшается, то это является тревожным сигналом для государства и правительства.

«Мы, естественно, все эти процессы видим. Росстат в принципе справедливо сказал, что тут есть разные составляющие, — конечно, это и налоговая нагрузка, которая в этом году несколько увеличилась в силу известных причин, и также нагрузка, которая связана с кредитами», — продолжил председатель правительства, отметив, что взявшим ипотечный или потребительский кредит гражданам нужно расплачиваться за него, что снижает их доходную базу.

Медведев добавил, что, хотя люди и берут кредиты по собственной воле, кабмину необходимо соответствующие моменты учитывать, передает ТАСС.