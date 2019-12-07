Жириновский: Запад считает россиян людьми второго сорта

Такой вывод сделал лидер ЛДПР после того, как ФАС обнаружила поставку в Россию некачественных стиральных порошков Ariel и Persil.

Владимир Жириновский известен своими яркими высказываниями

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в своем твиттере заявление Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.

По словам политика, сложившаяся ситуация показывает истинное отношение стран Запада к россиянам.

«ФАС наконец-то обнаружила, что из Европы идут товары низкого качества. Мы для стран Запада – люди второго сорта, которым можно предлагать всякие отходы», – заявил Жириновский.

Он считает, что необходимо прекратить ввоз плохой продукции в страну.

«Хотят торговать с нами – пусть импортируют высококачественные товары. Не хотят – обойдемся», – заключил политик.

Ранее ФАС вынесла производителям предупреждения из-за того, что их товары, продающиеся в России, отличаются по качеству от таких же за рубежом, передает РИА Новости.

В течение 30 дней они должны либо воспроизвести свой товар точно в таком же составе, как и в Европе, либо нанести на упаковку соответствующие обозначения, которые не позволили бы вводить россиян в заблуждение.