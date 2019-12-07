Умерло от отравления алкоголем более 5000 человек за 9 месяцев в России

Смертность в стране по этой причине выросла почти на 12%. Лидерами по этому показателю оказались Курганская, Пензенская и Сахалинская области. В столицах травиться стали меньше.

Алкоголиком может быть вполне приличный и даже богатый человек

В России за 9 месяцев этого года от случайных отравлений алкоголем умерло 5 010 человек, что на 11,9% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Это составило 4,6 человека на 100 тыс. населения, сообщает Центр разработки национальной алкогольной политики.

Кроме того, смертность от отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями составила 1 433 человека, это на 15,9% больше, чем годом ранее (1,3 человека на 100 тыс. человек).

Центр уточняет, что, согласно Международной классификации болезней, диагноз «отравление алкоголем с неопределенными намерениями» означает, что доступной информации недостаточно, чтобы медицинские и юридические эксперты могли сделать вывод о том, является ли данный инцидент несчастным случаем, самоповреждением или насилием с целью убийства или нанесения повреждений. Стандарта по диагностике отравления и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями не установлено.

Группа риска при таком отравлении — молодые люди в возрасте 15-19 лет, передает «Интерфакс».

Центр уточняет, что в Курганской области смертность от случайных отравлений алкоголем составила 18,1 человека на 100 тыс. человек (на 6,5% больше), в Пензенской области — 15,1 человека (на 41,1% больше). В Сахалинской области по итогам января-сентября 2019 года смертность от отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями составила 21,9 человека на 100 тыс. населения (на 6,8% больше), при этом смертности от случайных отравлений алкоголем не зафиксировано. Аналогичная ситуация в Магаданской области, где при нулевом показателе смертности от случайных отравлений алкоголем смертность от отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями составила 20,8 человека (на 39,6% больше).

Увеличилась смертность от отравления алкоголем и в Ярославской, Липецкой, Еврейской автономной области и других регионах.

В то же время в Костромской области число отравлений снизилось на 8,2%, до 1,1 случая на 100 тыс. населения, в Башкирии — почти на 30%, до 0,5 случая.

В Москве за 9 месяцев от случайных отравлений алкоголем умерли 77 человек (на 28% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), или 0,8 случая на 100 тыс. населения. В Санкт-Петербурге, наоборот, число умерших увеличилось в 1,5 раза, до 89 человек, или 2,2 случая на 100 тыс. человек.