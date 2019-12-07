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Труп задушенной бабушки показал на первом свидании девушке житель Киева

16:00 07.12.2019 Фото: kyiv.npu.gov.ua
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Молодой человек после знакомства на сайте пригласил ее к себе домой, где и продемонстрировал труп пожилой женщины с полиэтиленовым пакетом на голове, спрятанный в кладовке. И начал угрожать убийством своей новой знакомой.

Труп задушенной бабушки показал на первом свидании девушке житель Киева
Сотрудники полиции Украины на месте убийства пожилой женщины в Киеве

В Киеве молодой человек пригласил девушку на свидание, на котором показал ей тело своей убитой бабушки. Об этом сообщается на сайте столичного управления Национальной полиции Украины.

По словам девушки, вначале они общались на сайте знакомств, затем решили встретиться. Молодой человек пригласил ее к себе домой, где и продемонстрировал труп пожилой женщины с полиэтиленовым пакетом на голове, спрятанный в кладовке.

Попутно он начал угрожать убийством и своей новой знакомой. Девушке удалось убежать из квартиры и позвонить в полицию. Мужчину задержали, он уже признался в убийстве.

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От редакции

Оригинальный способ завоевать сердце?

Гость, 07 декабря 2019 16:40
Нормальный майданутый свидомит. Они и людей в Одессе жгли, улыбаясь на камеру! Девочки-свидомитки бензин разливали в бутылочки - тоже весело так, "с огоньком"!

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