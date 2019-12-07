Какие очки лечат близорукость

Иногда люди видят не то, что есть на самом деле ‒ как в очках, так и без них. Некоторые распространенные заблуждения по поводу очков развеял в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.
Ускоренная прогрессия близорукости от постоянного ношения очков – это миф. Он основан на иллюзии, которая возникает у людей с плохим зрением, когда те снимают очки: пока вы в очках, все выглядит идеально, а стоит снять ‒ и создается впечатление, что за время ношения зрение ухудшилось. Но это не так, рассказал в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.
Он объяснил, что если корректировать зрение очками, то развитие близорукости замедлится. Однако это работает, только если соблюдать главное правило ношения очков.
Есть и еще одно заблуждение. Очки с заведомо заниженной оптической силой линз (диоптриями) на самом деле никак не «тренируют» ваши глаза, а наоборот ‒ вредят.
«Нужно понять одну аксиому: если человек носит правильно выписанные очки и получает стопроцентное зрение при них, то близорукость прогрессирует не так быстро, как если носить очки с заведомо заниженными данными», ‒ пояснил Вячеслав Куренков.
Эти правила распространяются не только на взрослых, но и на детей. Единственная возрастная группа, к которой они применимы с оговорками – это пожилые люди: у возрастной дальнозоркости ‒ другие законы.