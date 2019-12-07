Какие очки лечат близорукость

Офтальмолог объяснил, что если корректировать зрение очками, то развитие близорукости замедлится. Однако это работает, только если соблюдать главное правило ношения очков.

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Иногда люди видят не то, что есть на самом деле ‒ как в очках, так и без них. Некоторые распространенные заблуждения по поводу очков развеял в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.

Ускоренная прогрессия близорукости от постоянного ношения очков – это миф. Он основан на иллюзии, которая возникает у людей с плохим зрением, когда те снимают очки: пока вы в очках, все выглядит идеально, а стоит снять ‒ и создается впечатление, что за время ношения зрение ухудшилось. Но это не так, рассказал в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.

Он объяснил, что если корректировать зрение очками, то развитие близорукости замедлится. Однако это работает, только если соблюдать главное правило ношения очков.



«Очки ‒ это коррекция оптики, когда человек их одевает, все работает сбалансированно и правильно. Если он их снимает, то глаз начинает испытывать трудности, которые приводят, в том числе, к прогрессии близорукости. Также близорукость будет прогрессировать быстрее, если вы будете носить очки непостоянно, то есть только на занятиях, например. Очки выписываются для постоянной коррекции: утром надели, вечером сняли», ‒ рассказал офтальмолог.

Есть и еще одно заблуждение. Очки с заведомо заниженной оптической силой линз (диоптриями) на самом деле никак не «тренируют» ваши глаза, а наоборот ‒ вредят.

«Нужно понять одну аксиому: если человек носит правильно выписанные очки и получает стопроцентное зрение при них, то близорукость прогрессирует не так быстро, как если носить очки с заведомо заниженными данными», ‒ пояснил Вячеслав Куренков.

Эти правила распространяются не только на взрослых, но и на детей. Единственная возрастная группа, к которой они применимы с оговорками – это пожилые люди: у возрастной дальнозоркости ‒ другие законы.