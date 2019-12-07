07.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Какие очки лечат близорукость

16:21 07.12.2019 Фото: Википедии
0

Офтальмолог объяснил, что если корректировать зрение очками, то развитие близорукости замедлится. Однако это работает, только если соблюдать главное правило ношения очков.

Какие очки лечат близорукость
Немало юных бердчан имеют проблемы со зрением

Иногда люди видят не то, что есть на самом деле ‒ как в очках, так и без них. Некоторые распространенные заблуждения по поводу очков развеял в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.

Ускоренная прогрессия близорукости от постоянного ношения очков – это миф. Он основан на иллюзии, которая возникает у людей с плохим зрением, когда те снимают очки: пока вы в очках, все выглядит идеально, а стоит снять ‒ и создается впечатление, что за время ношения зрение ухудшилось. Но это не так, рассказал в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.

Он объяснил, что если корректировать зрение очками, то развитие близорукости замедлится. Однако это работает, только если соблюдать главное правило ношения очков.

«Очки ‒ это коррекция оптики, когда человек их одевает, все работает сбалансированно и правильно. Если он их снимает, то глаз начинает испытывать трудности, которые приводят, в том числе, к прогрессии близорукости. Также близорукость будет прогрессировать быстрее, если вы будете носить очки непостоянно, то есть только на занятиях, например. Очки выписываются для постоянной коррекции: утром надели, вечером сняли», ‒ рассказал офтальмолог.

Есть и еще одно заблуждение. Очки с заведомо заниженной оптической силой линз (диоптриями) на самом деле никак не «тренируют» ваши глаза, а наоборот ‒ вредят.
«Нужно понять одну аксиому: если человек носит правильно выписанные очки и получает стопроцентное зрение при них, то близорукость прогрессирует не так быстро, как если носить очки с заведомо заниженными данными», ‒ пояснил Вячеслав Куренков.

Эти правила распространяются не только на взрослых, но и на детей. Единственная возрастная группа, к которой они применимы с оговорками – это пожилые люди: у возрастной дальнозоркости ‒ другие законы.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Может, исправить зрение операцией?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПодарить набережную с выручки от высоток обещал бизнесмен Илющенко Бердску 9
16:47 07-12-2019
Подарить набережную с выручки от высоток обещал бизнесмен Илющенко Бердску
Какой режим питания помогает худеть
16:37 07-12-2019
Какой режим питания помогает худеть
БердскПопросил прощения у инвалидов за неудобный город и. о. мэра Бердска Владимир Захаров
16:27 07-12-2019
Попросил прощения у инвалидов за неудобный город и. о. мэра Бердска Владимир Захаров
Какие очки лечат близорукость
16:21 07-12-2019
Какие очки лечат близорукость
БердскСидеть в очереди с кровоточащими ампутированными ногами больше не будут инвалиды в Бердске 3
16:06 07-12-2019
Сидеть в очереди с кровоточащими ампутированными ногами больше не будут инвалиды в Бердске
Труп задушенной бабушки показал на первом свидании девушке житель Киева 1
16:00 07-12-2019
Труп задушенной бабушки показал на первом свидании девушке житель Киева
Умерло от отравления алкоголем более 5000 человек за 9 месяцев в России
15:45 07-12-2019
Умерло от отравления алкоголем более 5000 человек за 9 месяцев в России
Костылем забил насмерть ведьму пьяный житель Горного Алтая
15:40 07-12-2019
Костылем забил насмерть ведьму пьяный житель Горного Алтая
БердскПосле скандала завполиклиникой обещала прислать психиатра к ребенку-инвалиду в Бердске 14
15:37 07-12-2019
После скандала завполиклиникой обещала прислать психиатра к ребенку-инвалиду в Бердске
Жириновский: Запад считает россиян людьми второго сорта 2
15:30 07-12-2019
Жириновский: Запад считает россиян людьми второго сорта