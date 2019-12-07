Пьяная бердчанка без прав угнала Hyundai Solaris у знакомого в Новосибирске
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Пьяная бердчанка без прав угнала Hyundai Solaris у знакомого в Новосибирске

4:55:1812/7/2019
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24-летнюю угонщицу полиция областного центра задержала с помощью операции «Перехват».

Дело было, по сообщению пресс-службы управления МВД России по Новосибирской области, в пять часов утра, вчера, 6 декабря.

— В отдел полиции №2 «Железнодорожный» поступило сообщение об угоне автомобиля «Хендай Солярис» 2015 года выпуска от дома по улице Нарымской, — рассказывают правоохранители. — Незамедлительно была объявлена операция «Перехват», в ходе которой полицейские задержали угнанный автомобиль и находившуюся в нетрезвом состоянии подозреваемую в совершении преступления — 24-летнюю жительницу города Бердска.

Полицейские установили, что накануне подозреваемая и потерпевший вместе распивали спиртные напитки у него в квартире.

— Выбрав удобный момент, женщина незаметно взяла ключи от автомобиля своего знакомого и поехала кататься по городу. Обнаружив пропажу, владелец транспортного средства обратился в полицию.

Теперь по факту угона в отношении 24-летней жительницы Бердска возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК. В настоящее время фигурантка помещена в спецприемник на 10 суток в соответствии с частью 3 статьи 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами.

— Автомобиль возвращен законному владельцу. Проводится расследование, — уточняют в полиции региона.

Источник: svidetel24.info

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