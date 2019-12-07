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Здоровье / Общество

Принимать один раз в месяц: разработана уникальная противозачаточная таблетка

20:33 07.12.2019 Фото: pxhere.com
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При раскрытии таблетка имеет ширину 2 см и сидит в отверстии между желудком и кишечником, называемом пилорическим сфинктером. После этого таблетка начинает медленно высвобождать активное вещество, которое проходит через кишечник и поглощается в кровеносном русле.

Принимать один раз в месяц: разработана уникальная противозачаточная таблетка
Девять процентов женщин в Соединенных Штатах ежегодно пропускают свои противозачаточные таблетки и в конечном итоге беременеют

Противозачаточные таблетки в их нынешнем виде нужно принимать один раз в день каждый день на протяжении всего менструального цикла. Другие варианты, такие как внутриматочные устройства (ВМС) или имплантированный прогестерон, предлагают более длительный охват, но большинство женщин предпочитают таблетки из-за их надежности и более дешевого, легкого и безопасного профиля использования.

Исследования и опросы показали, что девять процентов женщин в Соединенных Штатах ежегодно пропускают свои таблетки и в конечном итоге беременеют.  Исследователи из Brigham and Women’s Hospital и MIT разработали препарат, который заставляет таблетку сопротивляться кислотной среде желудка и высвобождать гормоны в нем медленным и устойчивым образом.

В исследованиях на животных у свиней им удалось заставить таблетку высвобождать гормоны в течение до 29 дней. Это означает, что таблетка, разработанная с таким покрытием, может использоваться один раз в месяц и обеспечивать контрацепцию пользователю.

Результаты исследования с новой рецептурой противозачаточной таблетки были опубликованы в последнем номере журнала Science Translational Medicine на этой неделе.

Джованни Траверсо, соавтор исследования, гастроэнтеролог и биомедицинский инженер из Brigham and Women’s and MIT, сказал: “С инженерной точки зрения ключевым новшеством является возможность доставки препарата в течение месяца после одного случая приема.”

По словам Траверсо, новая формулировка имеет шестилучевую грань внутри цилиндра. Каждое из плеч таблетки содержит силиконовый полимер, в который встроен гормон левоноргестрел. Внутри желудка оболочка капсулы растворяется, и руки раскрываются, как у морской звезды, объяснил Траверсо.

При раскрытии таблетка имеет ширину 2 см и сидит в отверстии между желудком и кишечником, называемом пилорическим сфинктером. После этого таблетка начинает медленно высвобождать активное вещество, которое проходит через кишечник и поглощается в кровеносном русле. У свиней при введении капсулы препарат отпускают на срок до 30 дней.

Он объяснил, что таблетка в своем новом виде была коммерчески разработана компанией Lyndra Therapeutics, базирующейся в Бостоне. Traverso является одним из основателей компании с MIT bioengineer Robert Langer в 2015 году.

Фонд Гейтса в этом году в июле предоставил столь необходимые средства в размере $ 13 миллионов компании, чтобы она могла разработать ежемесячную таблетку для использования человеком. Дуэт считает, что эта таблетка может помочь странам с низким и средним уровнем дохода, где контроль над численностью населения является серьезной проблемой общественного здравоохранения. Генеральный директор Lyndra Патриция Хуртер объяснила, что они начнут клинические испытания на людях в 2021 году. Она добавила, что это изобретение может также помочь разработать лекарства против других распространенных заболеваний, таких как малярия, ВИЧ, туберкулез и шизофрения.

Источник: Planet Today

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