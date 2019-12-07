Секс: чем полезен?

При регулярных занятиях сексом кожа партнёров станет намного красивее и здоровье. Исследователи говорят, что особенно это касается женщин. Оргазм соответствует улучшению кровоснабжения, выработке так называемого гормона молодости, который называется дегидроэпиандростерон.

Секс является профилактикой инфаркта и других сердечных заболеваний

Человек не может без секса. Это средство достижения сразу как минимум двух целей: удовольствия и воспроизведения потомства. Но у секса есть гораздо больше приятных и полезных моментов. Укрепление здоровья

Британские учёные заявили, что регулярные занятия сексом делают людей здоровее, их иммунитет более крепким. Главное, что требуется – получать удовольствие. Наибольшим благотворным влиянием обладает именно оргазм.

Улучшение работы мозга

Качественный секс обеспечивает стимуляцию работы головного мозга. Иными словами, оба полушария мозга будут работать лучше, если оба партнёра получили оргазм во время полового соития. Причём результат будет в стократ лучше, чем решать головоломки и ребусы.

Влюблённость

Сложно оставаться просто друзьями, если вы полностью раздеты и знаете друг о друге очень многое. Именно поэтому очень часто простое развлечение перерастает в нечто большее. За этим кроется то, что организм вырабатывает изрядную долю окситоцина, достигая пика наслаждения. Под действием данного гормона человек становится нежнее, доверчивее, влюбляясь в своего партнёра.

Избавление от депрессии

Занятия сексом полезны и потому, что избавляют от стресса, депрессии, тревоги и ужасов ежедневной жизни. Любовные утехи успокаивающе воздействуют на нервную систему, справляясь с неприятными состояниями. Это случается из-за выработки организмом эндорфинов.

Борьба с бессонницей

Оргазм, полученный во время секса, способен оказать на действие расслабляющее и седативное действие. Поэтому многие сразу хотят спать после секса. Так что это особенно полезно для тех, кто страдает от бессонницы.

Избавление от головной боли

Мигрени и головные боли не будут вас преследовать, если вы регулярно занимаетесь сексом. Учёные не раз доказывали, что благодаря оргазму эти проблемы исчезают. Так что девушки зря оправдывают своё нежелание ложиться в постель головной болью.

Похудение

Наверное, многим известно об ускорении сжигании калорий во время секса. Мечтаете похудеть? Пожалуйста – занимайтесь сексом. Полчаса страстной любви сжигают 85 калорий.

Красота кожи

При регулярных занятиях сексом кожа партнёров станет намного красивее и здоровье. Исследователи говорят, что особенно это касается женщин. Оргазм соответствует улучшению кровоснабжения, выработке так называемого гормона молодости, который называется дегидроэпиандростерон.

Профилактика сердечных болезней

Считается, что чрезмерная активность может усугубить состояние сердца. Но на самом деле секс является профилактикой инфаркта и других сердечных заболеваний. Всё дело в том, что секс – это отличная кардиотренировка, которая укрепляет сердечно-сосудистую систему.