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Красота / Общество

Напыляемая кожа: что это такое?

21:05 07.12.2019 Фото: pxhere.com
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Продукт будет продаваться в качестве жидкого спрея, превращающегося в искусственную кожу после соприкосновения с кожей человека. Производители утверждают, что с помощью этой второй кожи, являющейся абсолютно идеальной и неотличимой от настоящей кожи, люди смогут умело маскировать все несовершенства, включая прыщи, родинки, рубцы, шрамы и тому подобное.

Напыляемая кожа: что это такое?
Вторая кожа представляет собой тонкий слой мельчайших жидких волокон, которые содержатся в крошечных мембранах размером в тысячную долю миллиметра

Японские умельцы разработали напыляемую кожу в виде спрея, которая может замаскировать шрамы, пятнышки и прыщики. Уже очень скоро в Стране восходящего солнца начнутся продажи этого чудодейственного препарата.

Уже 4 декабря одна из японских косметических компаний начнет продажу футуристического косметического продукта, который подарит покупателям в прямом смысле этого слова вторую кожу. Этот продукт будет продаваться в качестве жидкого спрея, превращающегося в искусственную кожу после соприкосновения с кожей человека. Производители утверждают, что с помощью этой второй кожи, являющейся абсолютно идеальной и неотличимой от настоящей кожи, люди смогут умело маскировать все несовершенства, включая прыщи, родинки, рубцы, шрамы и тому подобное. Наконец, вторая кожа, по словам японских производителей, ещё и отлично увлажняет первую.

По сути дела, вторая кожа представляет собой тонкий слой мельчайших жидких волокон, которые содержатся в крошечных мембранах размером в тысячную долю миллиметра. Эти волокна формируют тончайшее покрытие, и данные мембраны как бы склеиваются с настоящей кожи человека. При этом волокна обладают вполне себе натуральный эластичностью, так что человек может использовать всю мимику лица, и со стороны не будет заметно, что его первая кожа покрыта второй. Увы, морщины вторая кожа скрывать пока не умеет. Через эти волокна может проникать вода, а это значит, что кожа сохранит свою влагу и не будет высыхать.

Этот продукт, как пока планируется, будет продаваться только в Японии где его станут выпускать в качестве распылителя с чудесной жидкостью. Отпускная цена должна составить $532, как сообщает издание Asahi Shimbun. Ну а восполнить закончившуюся жидкость в распылителе можно будет за $73.

Источник: МедикФорум

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