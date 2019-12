Самые популярные артисты 2019 года: Тима Белорусских и Билли Айлиш

Самый популярный трек 2019 года: Тима Белорусских — Незабудка

Лидерами года, как и ожидалось, стали 17-летняя американская певица Билли Айлиш (в рамках первого мирового турне выступившая и в России) и 21-летний романтичный долговязый рэпер из Минска Тима Белорусских. Только в январе он выпустил дебютный альбом, но под хиты «Незабудка» и «Мокрые кроссы» уже танцуют огромные концертные залы в России, Беларуси и других странах СНГ. Очевидно, что все мы стосковались по простой и душевной лирике, хорошим мелодиям, интересным историям рассказанным в песнях и свежему звучанию.

Абсолютно оправданна, хотя немного и неожиданна победа еще одной дебютантки — Zivert (она же Юлия Зиверт, и ей 29). Год назад ее мало кто знал. А теперь ее хиты Life (помните клип, в котором одинокая красивая девушка бродит по равнодушному к ней суетному китайскому городу) и «Зеленые волны» звучит почти из каждого окна… В итоге Zivert стала самой прослушиваемой исполнительницей, а Life — самым популярным треком на Яндекс.Музыке.

Среди самых популярных исполнительниц в этом году также — Елена Темникова, LOBODA, MARUV и Полина Гагарина.тима бело

При этом предпочтения наших слушателей зависели и от погоды, и от сезона. Зимой первым был бодрый хит In My Mind дуэта Dynoro & Gigi D’Agostino, весной как раз появился бодрящий и помогающий бороться с одиночеством Life, спетый Zivert одновременно на русском и английском (что шаг к успеху и в Европе). Летом вверх взмыл трек Bad Guy дерзкой и нон-конформистской певицы Billie Eilish. Осенью особенно стал популярен драматичный, построенный на переживаниях и рефлексиях трек NBA группы RSAC (тоже фактически дебютанты).

Прим этом, в течение года мы не только слушали сами, но и делились любимыми треками в социальных сетях, чаще других — песнями «Незабудка» Тимы Белорусских, «Грустный дэнс» дуэта Artik & Asti, Life новой звезды Zivert, «Зацепила» Артура Пирожкова, и Bad Guy певицы и сонграйтера Billie Eilish. Причем уже второй год подряд в топе оказалась и грустная, трагичная песня «Плакала» украинской группы KAZKA.

Стоит заметить и то, что в 2019 году сервис «Яндекс. Музыка» активно развивал раздел с подкастами, благодаря чему к концу года стало доступно более 90 тысяч эпизодов. Их послушали хотя бы раз более 1 миллиона человек.

Определили и того, кто больше всех слушал музыку: чемпионом по прослушиванию стал пользователь «Яндекс. Музыки» из Барнаула, который за этот год прослушал 5136 часов, а самый большой любитель подкастов — 1036 эпизодов. При этом меломаном, который больше всех любит делиться классными треками, стал житель Ростова-на-Дону, который за год нажал на кнопку «share» 1479 раз. Яндекс знает даже это!

Топ-10 треков года

1. Zivert — Life

2. Тима Белорусских — Незабудка

3. Artik & Asti — Грустный дэнс

4. Billie Eilish — Bad Guy

5. Тима Белорусских — Витаминка

6. Артур Пирожков — Зацепила

7. HammAli & Navai — Девочка-война

8. Zivert — Зелёные волны

9. Тима Белорусских — Мокрые кроссы

10. Дима Билан — Молния.

Тот-10 альбомов года

1. Billie Eilish — WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?

2. Тима Белорусских — Твой первый диск — моя кассета

3. Artik & Asti — 7 (Part 1)

4. Zivert — Сияй

5. RSAC — Аргументы

6. Звонкий — Мир моих иллюзий

7. KAZKA — Karma

8. HammAli & Navai — JANAVI

9. Rammstein — RAMMSTEIN

10. Imagine Dragons — Origins [DELUXE].

Уточним, при подсчете учитывалось количество слушателей треков и альбомов 2018 и 2019 годов выпуска, прослушанных на Яндекс.Музыке с января по ноябрь 2019 года.

Источник: РГ