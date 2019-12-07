Пробиотики в пиве продлевают жизнь, защищают от ожирения и бессонницы

Ученые обнаружили определенный штамм дрожжей, использующийся при процессе брожения, который является секретом долгой жизни. При наличии этого штамма в напитке он становится полезным для здоровья.

Пиво может увеличивать продолжительность жизни, конечно, если человек не будет им злоупотреблять

Наука согласна с тем, что продолжительность жизни человека зависит во многом от его рациона. И теперь ученые полагают, что один из слабоалкогольных напитков может обеспечивать крепкое здоровье и долгую жизнь.

Продолжительность жизни людей, во многом, определяется теми решениями, которые они принимают по поводу своего образа жизни. Если мы ведем сидячий образ жизни и не обращаем внимания на питание, то подвергаем себя риску не только самых разных болезней, но и более короткой жизни. А вот здоровое питание, насыщенное фруктами и овощами, да ещё и в сочетании с физическими нагрузками творит настоящие чудеса. И вот теперь новое исследование, проведенное в Амстердаме, показало, что пиво может считаться здоровым напитком.

Ученые обнаружили определенный штамм дрожжей, использующийся при процессе брожения, который является секретом долгой жизни. При наличии этого штамма в напитке он становится полезным для здоровья. Фактически этот напиток может увеличивать продолжительность жизни, конечно, если человек не будет им злоупотреблять.

Авторы исследования доказали, что определенные сорта пива содержат полезные для здоровья пробиотики, помогающие человеку защищаться от ожирения, бессонницы и старческого слабоумия. Исследователи по кишечным бактериям из Университета Амстердама считают крепкие сорта бельгийского пива особенно мощным источником этих пробиотических дрожжей. Эти штаммы позволяют не только быстрее конвертировать сахар в алкоголе, но и производят кислоты, способные уничтожать потенциально вредные бактерии.

«Мы не даем человеку лицензию на употребление огромного количества пива, — говорит автор исследования профессор Эрик Клаассен (Eric Claassen). — При высоких концентрациях алкоголь вреден для вашего кишечника, но если вы употребляете один напиток каждый день, то это может быть полезно».