Кто должен оплатить больничный после увольнения? Работодатель или ФСС?

Согласно положениям Федерального закона за выплаты по больничному листу отвечает работодатель. ФСС России возмещает работодателю расходы на выплату пособия застрахованному лицу, за исключением суммы пособия по временной нетрудоспособности за первые три дня болезни или травмы работника.

На случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», по общему правилу, за выплаты по больничному листу отвечает работодатель

Согласно положениям Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», по общему правилу, за выплаты по больничному листу отвечает работодатель, т.е. конкретно он рассчитывает и назначает пособие работнику, который предоставил больничный лист (листок нетрудоспособности), и производит выплаты по нему. И только после этого ФСС России возмещает работодателю расходы на выплату пособия застрахованному лицу, за исключением суммы пособия по временной нетрудоспособности за первые три дня болезни или травмы работника.

Следует иметь в виду, что выплата возможна только в случаях, если заболевание или травма наступила в течение 30 календарных дней со дня прекращения работы по трудовому договору, при этом работник не должен быть трудоустроен на новое место работы.

Источник: РГ