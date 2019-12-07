Кто должен оплатить больничный после увольнения? Работодатель или ФСС?

Согласно положениям Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», по общему правилу, за выплаты по больничному листу отвечает работодатель, т.е. конкретно он рассчитывает и назначает пособие работнику, который предоставил больничный лист (листок нетрудоспособности), и производит выплаты по нему. И только после этого ФСС России возмещает работодателю расходы на выплату пособия застрахованному лицу, за исключением суммы пособия по временной нетрудоспособности за первые три дня болезни или травмы работника.
Следует иметь в виду, что выплата возможна только в случаях, если заболевание или травма наступила в течение 30 календарных дней со дня прекращения работы по трудовому договору, при этом работник не должен быть трудоустроен на новое место работы.
Источник: РГ