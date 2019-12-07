07.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Дом / Общество

Кто должен оплатить больничный после увольнения? Работодатель или ФСС?

22:41 07.12.2019 Фото: pxhere.com
0

Согласно положениям Федерального закона за выплаты по больничному листу отвечает работодатель. ФСС России возмещает работодателю расходы на выплату пособия застрахованному лицу, за исключением суммы пособия по временной нетрудоспособности за первые три дня болезни или травмы работника.

Кто должен оплатить больничный после увольнения? Работодатель или ФСС?
На случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», по общему правилу, за выплаты по больничному листу отвечает работодатель

Согласно положениям Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», по общему правилу, за выплаты по больничному листу отвечает работодатель, т.е. конкретно он рассчитывает и назначает пособие работнику, который предоставил больничный лист (листок нетрудоспособности), и производит выплаты по нему. И только после этого ФСС России возмещает работодателю расходы на выплату пособия застрахованному лицу, за исключением суммы пособия по временной нетрудоспособности за первые три дня болезни или травмы работника.

Следует иметь в виду, что выплата возможна только в случаях, если заболевание или травма наступила в течение 30 календарных дней со дня прекращения работы по трудовому договору, при этом работник не должен быть трудоустроен на новое место работы.

Источник: РГ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас были проблемы с выплатой больничного работодателем?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Кто должен оплатить больничный после увольнения? Работодатель или ФСС?
22:41 07-12-2019
Кто должен оплатить больничный после увольнения? Работодатель или ФСС?
Пробиотики в пиве продлевают жизнь, защищают от ожирения и бессонницы
22:35 07-12-2019
Пробиотики в пиве продлевают жизнь, защищают от ожирения и бессонницы
Эмбрион человека: Дизайнерских детей запретят в Японии
22:29 07-12-2019
Эмбрион человека: Дизайнерских детей запретят в Японии
Лечение рака: какие фрукты полезны
21:46 07-12-2019
Лечение рака: какие фрукты полезны
Самые популярные артисты 2019 года: Тима Белорусских и Билли Айлиш
21:12 07-12-2019
Самые популярные артисты 2019 года: Тима Белорусских и Билли Айлиш
Напыляемая кожа: что это такое?
21:05 07-12-2019
Напыляемая кожа: что это такое?
Любимые фильмы россиян для просмотра перед новым годом
20:53 07-12-2019
Любимые фильмы россиян для просмотра перед новым годом
Секс: чем полезен? 1
20:47 07-12-2019
Секс: чем полезен?
Аспирин борется с раком
20:39 07-12-2019
Аспирин борется с раком
Принимать один раз в месяц: разработана уникальная противозачаточная таблетка
20:33 07-12-2019
Принимать один раз в месяц: разработана уникальная противозачаточная таблетка