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Стипендия предпенсионера: Людям 50 лет и старше будут платить стипендии в России

02:05 08.12.2019 Фото: Pixabay
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Если они планируют учиться для поиска работы. До конца 2024 года планируется обучить более 450 тысяч человек.

Стипендия предпенсионера: Людям 50 лет и старше будут платить стипендии в России
Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию
Сюжет: Пенсионная реформа
Стипендия предпенсионера: Людям 50 лет и старше будут платить стипендии в России

Стипендия предпенсионера: Людям 50 лет и старше будут платить стипендии в РоссииМедевев о повышении пенсионного возраста: сложное и нервное решение, никому его принимать не хотелосьЕщё 68 новостей

Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В настоящее время проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу. Параллельно региональные власти вместе с работодателями составляют списки самых востребованных профессий.
Предполагается, что россиян старшего возраста будут учить по трем схемам. Первая модель — обучение по направлению от службы занятости. Вторая — обучение по направлению работодателей. Третий вариант — обучение с использованием инфраструктуры Союза «Ворлдскиллс Россия».

В первом и третьем случаях расходы может компенсировать бюджет: обучающие будут получать стипендию, как и обычные студенты.
До конца 2024 года по таким схемам планируется обучить более 450 тысяч человек.

Источник: РИА Новости

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