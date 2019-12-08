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Видеокамеры установили над унитазами в туалетах метро Москвы

02:16 08.12.2019 Фото: Pixabay
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Действительно, все туалетные комплексы московского метро оснащены камерами. Это необходимо для безопасности. После того как посетитель покидает кабинку, камера выезжает, и оператор проверяет, чтобы в кабинке не осталось никаких посторонних предметов», — рассказали в метрополитене.

Видеокамеры установили над унитазами в туалетах метро Москвы
Видеокамеры установили над унитазами в туалетах метро Москвы

Московский метрополитен после резонанса в соцсетях пояснил, что камеры видеонаблюдения, установленные во всех туалетных комплексах метро, включаются только после выхода посетителя из кабинки, сообщили РИА Новости в пресс-службе метро.
Ранее в социальных сетях появилась информация об обнаружении посетителем камеры видеонаблюдения в одном из туалетных комплексов на станции метро «Цветной бульвар».
«Действительно, все туалетные комплексы московского метро оснащены камерами. Это необходимо для безопасности. После того как посетитель покидает кабинку, камера выезжает, и оператор проверяет, чтобы в кабинке не осталось никаких посторонних предметов», — рассказали в метрополитене.

Если в кабине обнаружатся забытые или оставленные вещи, то сигнал об этом немедленно поступит на станцию, и кабинку проверят.
В пресс-службе добавили, что на станции «Цветной бульвар» туалетный комплекс пока работает в тестовом режиме, поэтому камера там не подключена.
«Когда камера будет подключена, она будет выезжать только после того, как посетитель покинул кабину, <…> чтобы удостовериться, что в кабине ничего не оставлено и туалетный модуль пригоден для дальнейшего посещения», — добавили в метро.

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От редакции

Когда заходите в общественный туалет - оглядываетесь по сторонам? Могут сотрудники метро поиграть с камерой?

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