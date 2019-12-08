Действительно, все туалетные комплексы московского метро оснащены камерами. Это необходимо для безопасности. После того как посетитель покидает кабинку, камера выезжает, и оператор проверяет, чтобы в кабинке не осталось никаких посторонних предметов», — рассказали в метрополитене.

Видеокамеры установили над унитазами в туалетах метро Москвы

Московский метрополитен после резонанса в соцсетях пояснил, что камеры видеонаблюдения, установленные во всех туалетных комплексах метро, включаются только после выхода посетителя из кабинки, сообщили РИА Новости в пресс-службе метро.

Ранее в социальных сетях появилась информация об обнаружении посетителем камеры видеонаблюдения в одном из туалетных комплексов на станции метро «Цветной бульвар».

«Действительно, все туалетные комплексы московского метро оснащены камерами. Это необходимо для безопасности. После того как посетитель покидает кабинку, камера выезжает, и оператор проверяет, чтобы в кабинке не осталось никаких посторонних предметов», — рассказали в метрополитене.



Если в кабине обнаружатся забытые или оставленные вещи, то сигнал об этом немедленно поступит на станцию, и кабинку проверят.В пресс-службе добавили, что на станции «Цветной бульвар» туалетный комплекс пока работает в тестовом режиме, поэтому камера там не подключена.«Когда камера будет подключена, она будет выезжать только после того, как посетитель покинул кабину, <…> чтобы удостовериться, что в кабине ничего не оставлено и туалетный модуль пригоден для дальнейшего посещения», — добавили в метро.