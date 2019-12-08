Депрессия от недостатка витамина D. Климакс ведет к психиатрическим симптомам

Ученые уточнили причины возникновения депрессии у женщин

Ученые выяснили, что недостаток витамина D является лишь одним из факторов возникновения депрессии у женщин, а не главной причиной, как считалось раньше. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Neuropharmacology.

Витамин D — целая группа важных соединений в человеческом организме, среди которых D3 (холекальциферол) содержится в мясе и жирной рыбе, а D2 (эргокальциферол) — в овощах, зелени и фруктах. Его главная роль в организме — обеспечивать всасывание кальция и фосфора в кишечнике. Также он важен для противовоспалительной и противоопухолевой защиты организма и выполняет множество иных функций. Недостаток витамина D приводит не только к проблемам с костями (например, всем известному рахиту), но и к психическим и психоневрологическим расстройствам.

Российские ученые из петербургского университета ИТМО совместно с коллегами из Италии и Великобритании проанализировали более полутора сотен клинических исследований депрессии у женщин и связи с ней недостатка витамина D.

