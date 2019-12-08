Иномарка улетела в кювет на трассе под Бердском и перевернулась

ДТП произошло сегодня, 8 декабря, утром и обошлось без пострадавших.
ДТП произошло сегодня, 8 декабря, утром и обошлось без пострадавших.
— На трассе очень скользко, — предупреждает вместе с тем автор фото Ратмир Денисов.
Источник: svidetel24.info
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ДТП произошло сегодня, 8 декабря, утром и обошлось без пострадавших.
ДТП произошло сегодня, 8 декабря, утром и обошлось без пострадавших.
— На трассе очень скользко, — предупреждает вместе с тем автор фото Ратмир Денисов.
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