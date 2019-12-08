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Подорожал на 2 рубля проезд в муниципальных автобусах Бердска

13:22 08.12.2019, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Одна поездка в регулярным городским маршрутам транспортом бердского ПАТП с 8 декабря стоит 24 рубля. Частные перевозчики пока не повышали цену билета — 25 рублей.

Подорожал на 2 рубля проезд в муниципальных автобусах Бердска
В автопарке бердского ПАТП 39 автобусов

С воскресенья, 8 декабря, на 2 рубля — до 24 рублей — подорожал проезд в муниципальных автобусах Бердска. Это «Курьер. Среда. Бердск» подтвердила директор пассажирского АТП Елена Бороздина.

Мэрия Новосибирска обратилась с официальным ходатайством о повышении цены билета в общественном транспорте в департамент по тарифам Новосибирской области. Новость о повышении проезда с 8 декабря в метро, автобусах и городском электротранспорте Новосибирска шокировала власть и перевозчиков Бердска. Ведь повышение платы за проезд коснулось всего региона, а не только столицы Сибири.

Областной департамент по тарифам утвердил предложенные мэрией Новосибирска и перевозчиками тарифы на перевозку пассажиров. Проезд в автобусе составит 24 рубля, а в метро — 25 рублей, горэлектротранспорт — 23 рубля. В Бердске повышен тариф в автобусах до 24 рублей — на 2 рубля, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Напомним, что последний раз цены за проезд в метро, автобусах и троллейбусах повышались 1 декабря 2018 года. В том числе и в Бердске. Тариф за проезд подскочил с 19 до 22 рублей в автобусе, и с 22 до 25 рублей в маршрутках. Этого повышения тарифа власть Бердска ждала три года.

Частные перевозчики самостоятельно регулируют тариф на проезд. Поездка в маршрутке, напомним, сегодня стоит 25 рублей. И повышать стоимость билета маршруточники пока не собираются, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

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От редакции

Несущественное для пассажиров повышение?

Аноним, 08 декабря 2019 13:51
НВР:
Уточните для каких конкретно пассажиров, НЕСУЩЕСТВЕННО, эта новая спекулятивная стоимость проезда, для тех которые брезгуют пользоваться услугами БАТП?

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