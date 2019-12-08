Toyota влетела в идущих в театр школьников: 9 детей в больнице с травмами, сопровождавшая мама скончалась в Нижнем Новгороде

43-летний подозреваемый после совершенного ДТП он отказался от медицинского освидетельствования. Он задержан.

Опубликованы кадры с места ДТП в Нижнем Новгороде, где иномарка влетела в компанию детей

Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области в ходе расследования уголовного дела по факту ДТП, в результате которого погибла женщина и пострадали 9 школьников, в качестве подозреваемого в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ задержан 43-летний гражданин, сообщает СК.

Напоминаем, что по версии следствия 7 декабря 2019 года на ул. Горького в г. Н.Новгороде в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 2 взрослых и 9 школьников в возрасте 14-15 лет. Девятиклассники шли в театр, когда на дороге столкнулись три машины, одну из которых отбросило на деетй. Все дети доставлены в больницу. Троим из них оказана хирургическая помощь. Состояние подростков медики оценивают как средней степени тяжести. Две женщины, сопровождающие школьников, также были госпитализированы в больницу, одна из них от полученных телесных повреждений скончалась. Всего школьников сопровождали трое взрослых: два учителя и женщина – мать одного из школьников, именно она и погибла от полученных телесных повреждений.

43-летний подозреваемый управлял автомобилем марки «Тойота», после совершенного ДТП он отказался от медицинского освидетельствования.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.