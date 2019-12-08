Мертвым нашли студента-медика под окнами общежития НГУ в Академгородке

Труп обнаружили вечером 7 декабря у общежития № 8/2. По словам очевидцев, бездыханное тело лежало у входа в здание несколько часов.

Студент НГУ найден мёртвым под окнами общежития в Академгородке

Молодой человек выпал из окна вечером в субботу — около 20:30 — 21:00 — и разбился насмерть. Жители общежития сообщают, что погибший – студент второго курса медицинского факультета НГУ.

В социальных сетях жители кампуса активно обмениваются информацией о случившемся. По словам одного из студентов, погибший успел отправить СМС сообщение, в котором попросил никого не винить в его смерти. Также источник сообщает, что 20-летний парень вёл дневник, передают «Вести».

На стене погибшего в социальной сети «ВКонтакте» в 20:30 опубликована запись «Press F to pay respect» — это мем, который означает выражение уважения к погибшим.

«Лежит до сих пор с обратной от входа стороны, в верхней одежде, в шапке, с рюкзаком. Упал на живот, лицом вниз. Перевернули, лицо в крови, но не видно, чтобы было деформировано», — пишет одна из жительниц общежития № 8/2. В здании девять этажей.

Что стало причиной подобного поступка на данный момент неизвестно.