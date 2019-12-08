08.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Мертвым нашли студента-медика под окнами общежития НГУ в Академгородке

13:36 08.12.2019 Фото: Вести
0

Труп обнаружили вечером 7 декабря у общежития № 8/2. По словам очевидцев, бездыханное тело лежало у входа в здание несколько часов.

Мертвым нашли студента медика под окнами общежития НГУ в Академгородке
Студент НГУ найден мёртвым под окнами общежития в Академгородке

Молодой человек выпал из окна вечером в субботу —  около 20:30 — 21:00 — и разбился насмерть. Жители общежития сообщают, что погибший – студент второго курса медицинского факультета НГУ.

В социальных сетях жители кампуса активно обмениваются информацией о случившемся. По словам одного из студентов, погибший успел отправить СМС сообщение, в котором попросил никого не винить в его смерти. Также источник сообщает, что 20-летний парень вёл дневник, передают «Вести».

На стене погибшего в социальной сети «ВКонтакте» в 20:30 опубликована запись «Press F to pay respect» — это мем, который означает выражение уважения к погибшим.

«Лежит до сих пор с обратной от входа стороны, в верхней одежде, в шапке, с рюкзаком. Упал на живот, лицом вниз. Перевернули, лицо в крови, но не видно, чтобы было деформировано», — пишет одна из жительниц общежития № 8/2. В здании девять этажей.

Что стало причиной подобного поступка на данный момент неизвестно.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Соболезнуем

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Лекарство от рака простаты: помогает при облысении у женщин?
14:54 08-12-2019
Лекарство от рака простаты: помогает при облысении у женщин?
Нормализовать артериальное давление: какие продукты помогут?
14:39 08-12-2019
Нормализовать артериальное давление: какие продукты помогут?
Ельцина виновным в самом страшном преступлении в СССР назвал Жириновский 2
14:09 08-12-2019
Ельцина виновным в самом страшном преступлении в СССР назвал Жириновский
Три этапа старения человека: в 34, 60 и 78 лет
13:54 08-12-2019
Три этапа старения человека: в 34, 60 и 78 лет
Toyota влетела в идущих в театр школьников: 9 детей в больнице с травмами, сопровождавшая мама скончалась в Нижнем Новгороде
13:46 08-12-2019
Toyota влетела в идущих в театр школьников: 9 детей в больнице с травмами, сопровождавшая мама скончалась в Нижнем Новгороде
Мертвым нашли студента-медика под окнами общежития НГУ в Академгородке
13:36 08-12-2019
Мертвым нашли студента-медика под окнами общежития НГУ в Академгородке
БердскПодорожал на 2 рубля проезд в муниципальных автобусах Бердска 1
13:22 08-12-2019
Подорожал на 2 рубля проезд в муниципальных автобусах Бердска
Кровавую бойню с уничтожением автомобилей устроили мигранты на рынке в Новосибирске 2
12:47 08-12-2019
Кровавую бойню с уничтожением автомобилей устроили мигранты на рынке в Новосибирске
Спасибо: В электричке мне стало плохо, люди помогли прийти в чувство
12:43 08-12-2019
Спасибо: В электричке мне стало плохо, люди помогли прийти в чувство
Депрессия от недостатка витамина D. Климакс ведет к психиатрическим симптомам
02:33 08-12-2019
Депрессия от недостатка витамина D. Климакс ведет к психиатрическим симптомам