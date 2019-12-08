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Ельцина виновным в самом страшном преступлении в СССР назвал Жириновский

14:09 08.12.2019 Фото: Википедии
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Так лидер ЛДПР охарактеризовал Беловежское соглашение, послужившее распаду Советского Союза и подписанное 8 декабря 1991 года.

Ельцина виновным в самом страшном преступлении в СССР назвал Жириновский
Первый президент России Борис Ельцин покинул свой пост в 1999 году

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Беловежское соглашение «самым страшным преступлением в истории России». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, у подписавших договор президентов России и Украины Бориса Ельцина и Леонида Кравчука, а также председателя Верховного совета Белоруссии Станислава Шушкевича не было полномочий для ликвидации СССР. «Для этого не было никаких оснований: ни моральных, ни экономических», — считает Жириновский.

Он добавил, что «в истории человечества было немало военных и государственных переворотов, но никто никогда не распускал страну».

Жириновский назвал Беловежское соглашение «продолжением большевистской линии, начатой в октябре 1917 года» и «захватом власти». Он также заявил, что русские революции — 1905 года, февральская и октябрьская 1917 года, 1991 и 1993 годов — привели «только к разрушениям».

Беловежское соглашение было подписано 8 декабря 1991 года, оно ознаменовало распад СССР и создание СНГ. 25 декабря того же года президент СССР Михаил Горбачев объявил об уходе в отставку.

В ноябре Горбачев, комментируя причины распада Советского Союза, заявил, что в основе этого события лежали отношения между республиками, напомнил РБК.

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От редакции

Как вы оцениваете итоги распада СССР?

Наталка, 08 декабря 2019 14:34
Автор,а кто такой Елицин?
Поросёнок Пётр, 08 декабря 2019 14:44
Самая страшная ошибка Ельцина, это Путин, отдав полную власть в стране жадным до денег кгбешникам, плотно сросшихся с криминальным миром, он лишил Россию каких либо исторических, экономических и бог весть ещё каких перспектив на ближайшие пол века, как минимум.

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